Horóscopo semanal de 3 a 8 de maio

ÁRIES

Tá difícil, né, Áries? Pra um signo que ama ferver, como o seu, esta quarentena tá empatando a vida, né? Saudade dos amigos, dos crushes, da balada, do bar. Mas ó, apesar disso, nesta semana, suas atenções estarão voltadas para o trabalho e principalmente para os assuntos financeiros. E não é só porque Sol e Mercúrio estão na sua casa da fortuna, mas porque o planeta dos contatinhos vai fazer 3 aspectos relevantes e todos positivos.

TOURO

Ei, Touro, já fez aniversário esse ano? Oba, então já está mais leve e pronto para retomar projetos que estavam estagnados. Mas, se você é do time que ainda vai fazer, pega leve porque tá rolando inferno astral. Independentemente de data, quero lembrar vocês de que Touro é o maior construtor do zodíaco. É porque quem é desse signo tem a capacidade de construir coisas que resistem ao longo do tempo e que fazem muito bem à sua segurança emocional.

GÊMEOS

Gêmeos, Sol e Mercúrio continuam pressionando a sua 12ª Casa Astral e as notícias não são muito boas, então deve redobrar a cautela e a atenção. Pra piorar, seu signo é do tipo que nem sempre valoriza os detalhes, que quer resolver as coisas rápido demais e volta e meia leva uma bolada nas costas. Uma boa dica pode ser apostar em algumas ervas de proteção como aliadas nesta semana.

CÂNCER

Eu sei que com essa quarentena parece que a semana é feita de um domingo atrás do outro, mas só parece, viu? Pode parecer que tá ruim, mas é hora de aproveitar as energias harmoniosas e promissoras da sua 11ª Casa Astral, ainda mais nesta semana, quando Mercúrio faz aspectos positivos e deve oferecer oportunidades reais oficiais para você realizar grandes sonhos ou esperanças, principalmente envolvendo outras pessoas.

LEÃO

Para esta semana, os astros prometem que estará tudo ok, sem problemas, com sua Casa 10, ponto máximo do seu astral, piscando pra você. Mesmo com esse marasmo causado pelo coronavírus, dá, sim, para crescer, se reinventar e ocupar um lugar de destaque – ainda mais com ajuda de Mercúrio, que faz três aspectos favoráveis, capazes de alavancar as suas ambições.

VIRGEM

Ei, Virgem, se você tem alguma religião, suas crenças e a sua fé precisam ser acionadas agora com mais ênfase, pois podem te fortalecer e te oferecer algumas respostas importantes para você direcionar suas energias e, assim, atingir seus objetivos. Claro que, além das orações, você vai ter de fazer sua parte, mas isso não é problema, né? Afinal, se há uma coisa que o seu signo tem de sobra é disposição para o trabalho – ainda mais porque Marte está nesse setor, enchendo você de vitalidade e coragem.

LIBRA

Olha, só, Libra! Sua 8ª Casa Astral, que normalmente traz mais tristezas do que alegrias, deve surpreender nesta semana, graças a Mercúrio, que está dando um passeio por lá e tem tudo para trazer novidades agradáveis. No dia 7, por exemplo, Mercúrio trocas boas energias com Netuno, te deixando mais sensível e sonhador. E, cá entre nós, sonhar não custa nada, desde que a gente não passe para o patamar de iludido e faça a nossa parte para ver nossos sonhos realizados.

ESCORPIÃO

Escorpião, nossa semana começa mais ou menos parecida com a semana passada, com destaque para Sol e Mercúrio na 7ª Casa, que favorece contatos -virtuais, claro – com pessoas que pensam diferente de você. À primeira vista, isso tem cheiro de treta, né? Mas, na prática, os resultados costumam ser muito bons, pois você pode adquirir conhecimentos que não tinha e ter ideias diferentes. Invista nisso e procure soluções para questões profissionais, financeiras e, especialmente, para o amor. Pra quem está na pista, a 7ª Casa avisa que você pode se interessar por um crush completamente diferente do que idealizava.

SAGITÁRIO

Você tem mais uma semana pra aproveitar as good vibes de Marte e Saturno em Aquário. Depois, a partir do dia 10, o velho Saturno vai começar o movimento retrogrado e Marte entrará em Peixes dia 13. E aí lascou, ferrou, deu ruim – como você preferir. Mas, nesta semana, ainda temos boas influências, então, agiliza aí. Marte, que está em sua 3ª Casa Astral, facilita a troca de ideias e experiências com pessoas mais próximas.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, aproveite a maré de boa sorte trazida por sua 5ª Casa Astral. O Sol está lá, iluminando o seu carisma e continua em Touro, energizando o seu lado mais festivo e sensual. Então aproveite, porque a hora que isso acabar, não quero ouvir reclamação, hein? Com o Sol em Touro, suas chances de ganhar dinheiro sem fazer força, de maneira inesperada, aumentam.

AQUÁRIO

Alô, filhos de Urano! A Lua governa seu setor do trabalho e começa a semana em Libra, lembrando você de que a solução de suas dúvidas profissionais pode estar com pessoas de outra cidade, estado ou mesmo país. Se não se aplicar a você, saiba que essa influência serve também para harmonizar as suas relações de trabalho, especialmente com mulheres. Na quinta, dia 7, a Lua Cheia começa em Escorpião, o ponto culminante do seu astral e dá aquela fortalecida para você seguir em frente ou retomar ideias ou projetos que vem arquitetando.

PEIXES

Saudações cósmicas, filhas e filhos de Netuno! Esta primeira semana de maio tem tudo para ser bem diferente da semana passada, pois o seu planeta faz um bom aspecto com Mercúrio na quinta-feira, dia 7, anunciando que você vai dar show de comunicação, jogo de cintura e simpatia. Assuntos referentes a pessoas queridas são os que têm mais possibilidade de prosperar de acordo com seus interesses.

Horóscopo nascido em 3 de maio

Os nascidos em 3 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. São de grande nobreza, elegância e boa aparência, dignos e de bom caráter. São sábios em seus conceitos e transmitem conhecimentos. Amam a sua terra, sua família, sua gente e seus costumes e o seu país. Eles tudo fazem para engrandecê-lo naquilo que lhes cabem. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 5, número de Mercúrio, formado de 3, Júpiter e de 2, Lua. Mercúrio que é símbolo de intelecto e atua na comunicação, na popularidade, nas amizades e na simpatia.

Horóscopo nascido em 4 de maio

Os nascidos em 4 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Virgem. Possuem o dom da comunicação e também o de fazer amizades, fácil. Conseguem popularidade como locutor, apresentador de Rádio e Televisão, formando opinião e influenciando pessoas. Podem ser repórteres, jornalistas, fotógrafos, operadores de máquinas e técnicos de som e de imagem. Seu número principal é o 6, número de Vênus, que os envolvem com as Artes, que lhes dá beleza física e boa voz para cantar. Causa indecisão e grandes conflitos na área sentimental.

Anjo do dia 3 de maio

O anjo da guarda de hoje é Sealiah, que tem poder curativo sobre as doenças do corpo e do espírito. Dá boa saúde e longevidade. Faz agir com modéstia e bom senso. Dá facilidade para aprender tudo o que se estuda. Confunde os maus e orgulhosos e eleva os bons. Domina a vegetação e protege tudo o que respira. Dá caráter franco e generoso.

Anjo do dia 4 de maio

O anjo protetor do dia é Ariel, que descobre os segredos e os tesouros ocultos, esclarece mistérios e leva a conhecer a verdade. Faz ver em sonho os objetos e as coisas que se procura. Dá um espírito forte, sutil, de pensamentos sublimes e de ideias revolucionárias. Confere inspiração divina em tudo o que fazem. Ajuda a resolver situações e problemas difíceis, de uma forma prudente e calma.