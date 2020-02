Horóscopo semanal de 29 de fevereiro a 7 de março

Áries

Com o Sol agindo em sua 12ª Casa Astral, talvez tenha que lutar um pouco mais para buscar forças e correr atrás do que precisa, sem se falar em um ou outro obstáculo que possa aparecer. Os astros indicam que a semana será maravilhosa para o seu bolso. O diálogo será o caminho mais rápido para buscar entendimento na vida a dois. Cores: prata e amarelo. Números: 01, 30 e 60.

Touro

Esta semana, você saberá convencer as pessoas e conquistar aliados para seus projetos. Em família, clima pode ficar tenso. Vênus está deixando o seu inferno astral e você vai conseguir liberar toda a energia amorosa que seu signo possui. É possível que questões materiais tenham um peso grande. Cores: marrom e branco. Números: 05, 16 e 39.

Gêmeos

Esta semana, talvez nem tudo saia como você planejou. Pra suavizar, os astros recomendam que você fuja de fofocas e tenha jogo de cintura com amizades e parcerias! Vênus entra na sua complicada Casa 12, que pode trazer vitórias inimagináveis, mas também risco de fracassos feios. Cuidado ao tentar impor as suas vontades, as suas ideias. Pra compensar, Marte promete dar aquela turbinada nos seus desejos sexuais. Cores: vinho e rosa. Números: 9, 14 e 33.

Câncer

Para esta semana, os astros aconselham você a ficar no seu canto, longe de fofocas. No trabalho, boas chances de crescimento e, nas finanças, evite emprestar grana para colega. No amor, o Sol brilha em Peixes e por isso o melhor é apostar na harmonia, na sensibilidade e até na compaixão para fazer sua vida amorosa navegar em águas tranquilas. Aproveite a energia forte, vibrante e sensual de Marte, mas sem cutucar o crush com vara curta. Cores: creme e preto. Números: 08, 31, 57.

Leão

Vênus em Áries manda um papo reto pra você essa semana: não fique idealizando um crush, achando que vai encontrar um amor que atenda a todas as suas expectativas, na prática a realidade pode ser um pouco diferente. No trabalho, os astros recomendam que mexa seus pauzinhos com discrição para chegar onde quer. Cores: branco e azul-claro. Números: 05, 28, 48.

Virgem

Começando pelo trabalho: seja legal e procure cooperar com os colegas. Se tá pensando em sociedade com amigos, sinal verde! Agora, na saúde, bom ter atenção. Você vai expressar sua sensualidade com muito mais espontaneidade e aí pode acabar encantando seu amor. O jeito é acreditar que Vênus apareça para te socorrer e promover um astral bem mais agradável. Cores: verde e laranja. Números: 15, 24, 42.

Libra

O conselho dos astros nesta semana pra você é: antes de gastar, pense bem nos seus compromissos financeiros e nos boleto tudo que tão pra vencer. Aliás, esta semana, o trabalho deve exigir bastante de você. No amor, quem já tem par, Vênus promete altos papos e boa sintonia, apesar de algumas divergências. Cores: preto e rosa. Números: 12, 10,89.

Escorpião

Nas finanças, reveja seus gastos. Cuidado com aquele amigo falso, tem gente que usa máscara o ano inteiro! Na paquera, invista na melhor fantasia de detetive e dê aquela stalkeada no crush, que só escorpiano sabe fazer. Lua Nova dá aquela força no amor, porém, Mercúrio retrógrado pode colocar areia no seu ventilador. Cores: lilás e verde-escuro. Números: 5, 7,36.

Sagitário

Esta semana, você tem tudo para se entrosar no trabalho e selar boas alianças. Nas finanças, finalmente os humilhados serão exaltados e a promessa é de que receba boas notícias. Vênus está toda serelepe em seu paraíso astral e vai te deixar mais sedutor do que nunca! Cores: azul-celeste e rosa. Números: 8, 18, 58.

Capricórnio

Você poderá receber conselho ou presente de pessoa amiga e recomendo que mantenha distância de gente crítica demais. No amor, vai chocar geral com sua disposição de se jogar em uma nova paixão que tá pintando. Para quem tem relação firme, programinhas caseiros serão os mais prazerosos, desde que controle a possessividade. Cores: verde-claro e vermelho. Números: 14, 37, 63.

Aquário

Não assuma tarefas dos outros e nada de culpar os coleguinhas pelos seus erros. Os astros avisam que talvez seja bom se isolar um pouco e pensar na vida. No amor, assuntos materiais podem se misturar aos seus desejos amorosos e causar algumas situações complicadinhas. O que pode te salvar é sua maneira de se comunicar, que estará mais assertiva do que nunca. Cores: verde-escuro e creme. Números: 2, 17, 86.

Peixes

A semana será boa para fazer as pazes com pessoa amiga. Em casa, nada de fazer tempestade em copo d´água! No amor, Com Mercúrio retrógrado no seu signo será preciso usar sua imensa sensibilidade ou sua afiada intuição para evitar situações confusas. As boas notícias vêm de Marte, que anunciam momentos calientes em festas ou programas com sua galera, menos pra você que tá namorando. Cores: azul e rosa. Números: 9, 26, 32.

Horóscopo nascido em 29 de fevereiro

Os nascidos em 29 de fevereiro São piscianos com personalidade em aquário e peixes, estão no primeiro decanato que é governado por Saturno. São pessoas de vida interior muito rica e acreditam em coisas que muitas vezes são irrealizáveis.

Mostram-se extremamente gentis e atenciosos com aqueles que estão próximos a eles. São misteriosos e preferem dissimular sua verdadeira natureza. São sensíveis, românticos e poéticos. O número que rege o dia de nascimento é o 11 formando o 2. O número 2 representa a dualidade, a polaridade e o convívio em harmonia com os demais. Este número caracteriza pessoas equilibradas, receptivas, amáveis, sensíveis, sinceras, diplomáticas, cooperativas e românticas.

Horóscopo nascido em 1 de março

Os nascidos em 1 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. Vivem movidos pela emoção e os sentimentos e são muito ligados à família e às crianças. Amam a sua terra e cultivam suas raízes e tradições. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de natureza generosa e elevada. A soma dá o 4, de Urano, que representa evolução, elevação de sentimentos e de ideais, espírito moderno e progressista, que gosta de fazer uso da tecnologia, da informática, principalmente. Dá espírito de solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 2 de março

Os nascidos a 02 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Leão. Possuem caráter nobre e são discretos, sem fazer alardes de suas qualidades e de seus bens, privilégios ou vantagens. Seu número principal é o 14, formado de 1, do Sol e de 4, de Urano. Eles são dois astros de evolução e luz, cada um a seu modo. Juntos formam o 5, número de Mercúrio, que é símbolo de simpatia, mobilidade, amizades, popularidade, comunicação, riquezas e liderança também.

Anjo do dia 29 de fevereiro

O anjo protetor do dia 29 de fevereiro é Nithael. Este anjo ajuda a obter a misericórdia de Deus e a longevidade. Quem nasce sob esta influência será célebre por tudo que escrever e por sua eloquência.

Anjo do dia 1 de março

O anjo protetor do dia 1 de março é Mebahiah, que tem o dom de consolar e de confortar os que sofrem ou que estão passando por conflitos íntimos, pessoais e sentimentais. Tem domínio sobre a moral e a Religião. Influi sobre a piedade, a bondade, a generosidade e o cumprimento do dever. Faz a pessoa justa e sincera.

Anjo do dia 2 de março

O anjo protetor do dia 2 de março é Poiel, que tem um poder expansivo e que atende a todos os pedidos, na medida justa e do merecimento de cada um. Leva a meditar, a filosofar e a adquirir muitos conhecimentos gerais. Dá moderação e elegância, nobreza de espírito e de caráter. Ajuda a ser talentoso e capaz.