Horóscopo semanal de 28 de setembro a 5 de outubro

Áries

Seu foco no trabalho vai lhe render bons frutos, apesar do estresse diário. Tome cuidado com sua saúde, viu! No amor, valorize suas afinidades. Caso esteja só, vai sentir interesse por alguém bem sucedido.

Touro

Vai conseguir se entender com seus colegas de trabalho e reajustará tudo o que for necessário. Alguma amizade corre risco! Na vida a dois, tente conversar ao invés de discutir. Alguém de outra cidade vai chamar sua atenção nesta semana.

Gêmeos

Se trabalha em casa ou com algum familiar, terá muita sorte na vida profissional. Ótimo momento para resolver problemas difíceis. Na união, a harmonia vai reinar. Na paquera, seu lado carismático vai falar mais alto e atrair os olhares por onde passar.

Câncer

No trabalho, a comunicação vai te ajudar a convencer as pessoas sobre suas ideias. Em casa, tudo indica que algum conflito vai animar os nervos e causar problemas. Na vida afetiva, dispense os palpites dos familiares.

Leão

Use sua criatividade para obter bons resultados no trabalho. Evite gente fofoqueira! Em casa, o clima vai se ajeitar com muito diálogo. Na vida a dois, o amor vai falar mais alto!

Virgem

Vai ganhar grana extra com um bico feito em casa. Ainda assim, cuidado com os gastos excessivos! No amor, nada de cobrar demais da pessoa amada. Esqueça seu romance com o ex no passado e valorize seu romance atual.

Libra

Ótima fase para apresentar suas ideias no trabalho. Terá sorte em algum processo seletivo. No amor, tenha cuidado para que o ciúme não estrague sua relação. Os astros revelam que a saudade de seu ex vai atormentar seu coração.

Escorpião

Tente aprender um pouco mais com seus colegas de trabalho. Segure a grana e saia mais com seus amigos nos horários livres. No amor, evite segredos e se abra mais para o par.

Sagitário

Os astros revelam que um bico vai pintar na área e terá uma grana extra. Ainda assim, tenha cuidado com os gastos. Preste atenção nas amizades falsas e em um possível desentendimento no amor. Se estiver só, vai se sentir atraído por alguém próximo.

Capricórnio

Aceite os desafios profissionais e não confronte seus supervisores. Se estiver pensando em mudar o visual, lembre-se de pensar duas vezes para não se arrepender depois. O amor pede mais compreensão. Na paquera, evite a sinceridade ao extremo.

Aquário

Que tal fazer um curso para aprimorar sua vida profissional? Ótima fase com suas amizades. No amor, compartilhe suas afinidades com o parceiro. Na paquera, talvez se envolva com alguém comprometido.

Peixes

Se inspire em quem admira para ter sucesso na vida profissional. Ótima fase para cortar os maus hábitos. No amor, alguém próximo poderá despertar sua paixão.

Horóscopo nascido em 28 de setembro

Os nascidos no dia 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mesmo tempo, trabalhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu número principal, é o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, que regem as pequenas e as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera responsabilidade e seriedade, solidão, organização, administração e disciplina.

Horóscopo nascido em 29 de setembro

Os nascidos a 29 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. A intuição e a inteligência são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem uma mente aguçada e gostam de polemizar e discutir, para ganhar e para provar que estão com a razão. Seu número principal é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 6. São astros de natureza pacífica e de envolvimentos com a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam o 9 de Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e decidido, independente e otimista, agressivo e franco, até demais. Costumam dar asas à imaginação.

Horóscopo nascido em 30 de setembro

Os nascidos a 30 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. São muito responsáveis, mas costumam ser meditativos e um pouco desajustados, no seio da própria família ou da terra em que nasceram. Mesmo assim amam tudo isso com grande intensidade. Seu número principal é o 37, formado de Júpiter e Netuno. Que inclina para estudos e pesquisas no campo espiritual e místico. Juntos são igual a 10, número que simplificado dá o 1, do Sol, que confere liderança, brilho, sucesso, poder e solidão.

Anjo do dia 28 de setembro

O anjo protetor do dia é Assaliah, que leva ao conhecimento da verdade, ajuda a evitar escândalos e acusações injustas. Dá grande consolo nas perdas e leva a testemunhar as coisas divinas. Ajuda para que a justiça e a inocência prevaleçam.

Anjo do dia 29 de setembro

O anjo protetor do dia é Michael, que tem a missão de conservar a paz e a harmonia entre os casais, assim como protege a família e a fidelidade conjugal. Está ligado ao amor e à afetividade e inspira passeios e divertimentos sadios.

Anjo do dia 30 de setembro de 19

O anjo protetor do dia é Vehuel, que confere iluminação divina e a compreensão das coisas mais complicadas. Ele consola nas perdas, dores e contrariedades. Faz descobrir os valores morais e espirituais e aplica-los no dia a dia. Consegue favores e a generosidade dos que detém o poder e a autoridade. Tem domínio sobre todos os que se distinguem por seus talentos e virtudes.