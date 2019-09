Horóscopo semanal de 21 a 28 de setembro

Áries

No trabalho, tente parar com as conversas extras. Se estiver desempregado, provavelmente vai faturar uma grana com algum produto caseiro. No amor, demonstre sem medo seus sentimentos. Se estiver sozinho, tudo indica que alguém especial vai chegar na sua vida.

Touro

Reinvente-se e faça as escolhas necessárias para dar uma guinada em sua vida. Boa sintonia com os parentes e amigos. Os astros indicam que começará a se envolver sério com alguém. No amor, abandone a teimosia e curta mais a relação.

Gêmeos

Tire as ideias do papel para colocá-las em prática. Nada de mexer naquela grana extra que você economizou, viu! Se está estudando para concursos, ótima oportunidade para fazer seus estudos renderem. Na vida a dois, tudo indica que achará alguém legal com mais facilidade.

Câncer

A disposição e a autoconfiança vão estar no alto na sua vida profissional. Nesta semana, dê prioridade para aproveitar o dia a dia com quem você gosta. No amor, resolva os problemas sem brigar. Na paquera, tome coragem e chame o par para sair.

Leão

Os astros revelam que poderá se dar bem no trabalho por causa de seu jeitinho na hora de lidar com os outros profissionais. Nova oferta de trabalho pode pintar na área. No amor, talvez se interesse por alguém que sempre vê. Se está namorando, tente dar mais atenção ao par.

Virgem

Quer atrair a prosperidade? Então doe tudo o que não use mais! Vá atrás de dicas que te ajudem a melhorar sua vida financeira. Os acordos estão favorecidos no trabalho. Na vida a dois, o clima é de paixão.

Libra

Será o suporte de sua família essa semana. Ótimo momento para lidar com desafios e para se renovar profissionalmente. No amor, tente não exigir demais do seu par. Talvez encontre uma paquera no seu círculo de amizade.

Escorpião

Vai ganhar uma grana extra se trabalhar por conta própria. Tudo indica que colocará um ponto final em certas questões profissionais. Distraia a mente e saia com seus amigos. Os astros apontam que você retomará um namoro antigo em breve. Abra seu coração para o seu amor.

Sagitário

Feche um ciclo de sua vida na área profissional. Recorra aos seus amigos para se aconselhar. No trabalho, aceite os convites oferecidos. Se estiver namorando, o clima de harmonia vai dominar. Se estiver só, seu charme vai chamar a atenção das paqueras.

Capricórnio

Na vida profissional, tudo indica que suas habilidades vão chamar atenção. Ótimo momento para lutar por seus objetivos. Na vida amorosa, valorize a intimidade com seu par. Se estiver só, talvez encontre alguém especial nesta semana.

Aquário

Apesar das obrigações, vai encontrar um tempinho para se divertir com os parentes e amigos. Nada de sair falando sobre seus projetos profissionais para os outros, viu! Não assine contratos antes de ler tudo! No amor, esqueça os problemas e se entregue de cabeça a nova paixão!

Peixes

Terá uma reviravolta em sua vida profissional e as coisas vão começar a melhorar pra você! Saia com seus amigos nesta semana! Aquela amizade pode criar forma e se tornar um grande amor. Se estiver compromissado, saia da rotina e se divirta com seu par!

Horóscopo nascido em 21 de setembro

Os nascidos a 21 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. São curiosos e estudiosos e querem conhecer de tudo um pouco, pois têm ânsia de conhecimento. Gostam de Filosofia, de psicologia e de misticismo. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno, dois astros de natureza melancólica ou saudosista, mutável, sonhadora e fantasiosa. A soma dá o 9, de Marte, que lhes dá independência, ânsia de liberdade e de aventura. Dá agressividade nas ações e na luta do dia a dia. Quando desejam alguma coisa o fazem com grande intensidade.

Horóscopo nascido em 22 de setembro

Os nascidos a 22 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. Em geral são pessoas de sorte. São sujeitos a obter emprego fácil, serem aprovados em concursos e ganharem dinheiro de modo a levarem uma vida tranquila e confortável. Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Ambos são ligados à terra de uma forma harmônica. Juntos encerram o 1, do Sol, que confere liderança, otimismo, positividade e solidão.

Horóscopo nascido em 23 de setembro

Os nascidos a 23 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São expansivos, comunicativos e solidários. São abertos a todo conhecimento e a todas as causas justas e honestas. Gostam de ensinar o que sabem e se tornam úteis através do conhecimento e da conciliação. Seu número principal é o 30, formado de Júpiter, 3, e de zero. O 3 que representa comunicação ampla e fraternidade, interesse pelos estudos, por línguas estrangeiras, literatura e dá vocação para o magistério, para Direito e tudo o que esteja ligado às Leis e à Justiça.

Anjo do dia 21 de setembro

O anjo protetor do dia é Ieiazel, que inspira nas artes, na Literatura, na carreira de escritor e nas publicações literárias. Tem influência e inspira os artistas, os escritores e os cientistas e todos os que querem passar algo de positivo para o próximo.

Anjo do dia 22 de setembro

O anjo da guarda do dia é Hahahel, que leva a recobrar a fé perdida ou abalada. Protege o cristianismo e os seus missionários e apóstolos. Dá grandeza de alma, dignidade e bom caráter. Dá energia e espírito religioso, firme em seus conceitos e propósitos. Podem até se sacrificar pela sua crença e ideal espiritual.

Anjo do dia 23 de setembro

O anjo protetor do dia é Mikael, que confere o dom da diplomacia, assim como preside os postos de honra e dignidade. Liberta os escravos e os prisioneiros, protege os reis e os governantes. Confere honras e popularidade. Dá proteção e segurança em viagem. Faz os subordinados e vassalos obedientes e respeitosos.