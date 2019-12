Horóscopo semanal de 21 a 28 de dezembro de 2019

Áries

Com a chegada do novo ano, que tal repensar sua carreira? Ótimas energias para encontrar amigos e parentes. Relação protegida, assim como a vida sexual. Na conquista, saberá encantar quem quiser.

Touro

Quem lida com público ou vendas terá sorte. Talvez, precise acalmar os ânimos no trabalho. Estará com a espiritualidade acentuada. Boa fase para renovar seu visual. O romance vai pedir sentimentos profundos.

Gêmeos

Aposte no seu pique para concluir pendências no serviço. Sua intuição estará tinindo! Melhor se afastar de gente negativa. Poderá fazer planos com seu bem. É possível que atraia pessoa que mora longe.

Câncer

Período benéfico para fazer parcerias e contatar clientes. Chegou a hora de deixar mágoas para trás! Apoiar a pessoa amada fará muito bem à vida a dois. Talvez um ex se reaproxime e tente algo com você.

Leão

Vai precisar correr contra o tempo para dar conta de tudo. Só não se esqueça de cuidar direitinho da saúde. No amor, a dica é ficar bem perto do seu bem. Alguém inteligente fará seu coração bater mais forte.

Virgem

Trabalhar no seu canto deverá render mais: mantenha o foco. Nas horas livres, curta a vida e não encane tanto com as coisas. Programas caseiros serão a melhor pedida para sua união. Clima de paixão no ar!

Libra

Na carreira, as portas vão se abrir. Amigo experiente poderá lhe aconselhar. Promessa de sorte em jogos. Vai se sentir valorizado por quem ama. Na paquera, busque alguém que respeite seu jeito de ser.

Escorpião

Saberá organizar seu orçamento. O convívio familiar estará protegido, mas é melhor moderar seus impulsos: muita gente segue à risca o que você diz. Um astral de compreensão vai invadir seu romance.

Sagitário

Injete energia nas finanças: talvez consiga renegociar dívida. Prepare-se para imprevistos no trabalho. Converse claramente com seu amor quando for preciso. É hora de reavaliar as coisas no jogo da conquista.

Capricórnio

Sua motivação para trabalhar estará no topo, mas é melhor cuidar com carinho da saúde e da alimentação. Saberá reconhecer seus verdadeiros amigos. Romance tranquilo. Tudo poderá mudar na paquera!

Aquário

Confie nos seus instintos ao apresentar ideias no seu emprego. Vai precisar se isolar um pouco para colocar a cabeça no lugar. Espere novidades em família! Seu relacionamento afetivo vai esbanjar intimidade.

Peixes

Uma sensação de que as coisas vão se acertar tomará conta do seu astral. Só não deixe a tristeza chegar junto! Na vida a dois, promessa de carinho e sintonia espiritual. Talvez conheça alguém numa festa.

Horóscopo nascido em 21 de dezembro

Os nascidos no dia 21 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gêmeos. São lúcidos, espertos e inteligentes. Possuem excelente comunicação e simpatia e fazem amizades com grande facilidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 30, formado de 3, número de Júpiter e de zero. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e conhecimentos, sabedoria, filosofia, direito, psicologia, teologia etc. Revela cultura e ligações profissionais com a justiça. Mas que a nível pessoal, pode provocar duplicidade amorosa e conjugal conturbada ou mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 22 de dezembro

Os nascidos no dia 22 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Leão. Levam a vida de forma séria e responsável. Estão sempre ligados à sua profissão e ao seu trabalho, com dedicação e responsabilidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 32, formado de 3, Júpiter e de 2, Lua. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e sabedoria. Faz gostar de Filosofia, Magistério e Direito. A lua que simboliza a mãe, a família e o lar em que nasceu. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia, inteligência, comunicação e muitos amigos.

Horóscopo nascido em 23 de dezembro

Os nascidos no dia 23 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Virgem. Analisam tudo em profundidade, para depois tomarem decisões importantes. Seu número principal é o 33, formado de Júpiter em dobro, astro símbolo dos estudos, da cultura, da sabedoria, da filosofia, da educação e do conhecimento como um todo. A soma dá o 6, de Vênus, símbolo de paz, de harmonia, de amor e de bondade, mas também de omissão, de acomodação e receio em desagradar. Vênus provoca vida amorosa intensa, mas com grandes conflitos e desencontros.

Anjo do dia 21 de dezembro

O anjo protetor do dia é Ieialel, um anjo que ameniza, que conforta e reconforta, dá alívio e contentamento. Cura as doenças, principalmente as da visão. Ajuda a suportar grandes pressões e sofrimentos. Confunde os falsos testemunhos e ajuda a encontrar os culpados ou responsáveis. Confere grande bravura e coragem nas adversidades.

Anjo do dia 22 de dezembro

O anjo protetor do dia é Harahel, que faz os casais estéreis se tornarem férteis. Favorece à concepção e a multiplicação dos seres animais. Ajuda a descobrir pessoas desaparecidas, assim como, objetos perdidos ou roubados. Protege para que as pessoas consigam pagar as suas dívidas e a cumprir os compromissos assumidos. Faz com que os filhos sejam submissos aos pais.

Anjo do dia 23 de dezembro

O anjo protetor do dia é Mitzhael, que tem o dom de curar as doenças nervosas e psíquicas. Dá boa saúde e vida longa. Ajuda a nos libertar dos que nos perseguem ou nos escravizam. Domina as personalidades ilustres, que se destacam por seus talentos e virtudes incomuns. Faz ser obediente e disciplinado diante de superiores e chefes, bem como respeitar a hierarquia.