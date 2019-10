Horóscopo semanal de 19 a 26 de outubro

Áries

Não deixe nada para trás, por fazer. Conclua negócios e acordos importantes, mas leia documentos a assinar. Que seu trabalho seja a sua prioridade hoje. Leve mais a sério esses compromissos. Não deixe tudo nas mãos de terceiros. No amor, você tem tudo nas mãos.

Touro

Tudo gira em torno de seus próprios interesses. Os caminhos estão abertos para ganhar dinheiro e aproveitar bem o tempo. Discussões com pessoas da família vão esclarecer muitas dúvidas. A pessoa amada pode estar exigente, mas o ama sobre tudo. Sorte na Loteria e jogos.

Gêmeos

Alguma coisa mal resolvida vai lhe dar um pouco de trabalho. Um descuido de sua parte está atrasando algo muito importante. Resolva isso com uma boa palavra e um sorriso nos lábios, como você sabe fazer muito bem. Nas coisas do amor não há motivo para preocupação.

Câncer

Conte com amigos de Virgem principalmente, que tudo fará por você. Troque ideias e favores e fique bem resolvido. Confie também na providência divina, que está atuando plena de graças. Na área sentimental um pouco de tédio e melancolia. É preciso valorizar mais o outro.

Leão

Cuide do seu trabalho e dos seus interesses profissionais mais do que nunca. É hora de impulsionar o progresso e aproveitar as oportunidades para ganhar dinheiro. Seja diplomático e simpático como só você sabe ser e tudo se resolverá com maior facilidade. Amor feliz.

Virgem

Despesas com festas, diversões, passeios e com a aparência pessoal também. Isto será compensador e você será bem sucedido em seus intentos. Os caminhos estão abertos. Conte com a colaboração e o apoio da pessoa amada. Mas controle o seu dinheiro.

Libra

Você continua liderando e fazendo sucesso, ainda mais entre os do sexo oposto. Depois do aniversário as barreiras e dificuldades impostas por terceiros, serão vencidas. É preciso agir com calma e diplomacia, para mexer com o ponto fraco dos demais. No amor está meio morno.

Escorpião

Os inimigos ocultos e os declarados estão em ação. Qualquer coisa vale nessa disputa que ambas as partes estão travando. Não faça jogo sujo, com patrões e superiores. Defenda-se. Mas lute pelo que for justo e correto e só terá a ganhar. Incerteza no amor.

Sagitário

Surpresas boas e provas de afeto e grande dedicação de pessoas mais jovens e menos experientes. Alguém vai lhe prestar um favor e lhe oferecer apoio gratuito, pelo prazer de servir. Na área do amor e do casamento, interferência bondosa de seu par.

Capricórnio

A intuição é o seu melhor guia. Siga o sexto sentido. Não arrisque muito dinheiro em situações e negócios incertos e inseguros. Questões de família a resolver. Os caminhos estão abertos para o progresso profissional e financeiro também. Não está muito bom ao amor.

Aquário

Esta fase de Libra é das mais realizadoras para você. Favorece a mudar de casa, de cidade e de rumo na vida. Transformações no terreno profissional e soluções para causas e problemas antigos, tudo o que estiver dentro da lei e que for justo. No amor, não se preocupe.

Peixes

Não diga tudo o que lhe perguntarem e nem conte tudo o que sabe. Discrição e moderação são as ordens do dia. Mas troque ideias com Touro e com Escorpião. Eles podem lhe dar boas informações. Alguém está a favor de sua posição e sua postura, no campo do amor.

Horóscopo nascido em 19 de outubro

Os nascidos em 19 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. Vivem impulsionados pelos seus instintos e são apaixonados. Seguem seus ímpetos agressivos com frequência e podem se indispor facilmente com muitas pessoas. Seu número principal é o 26, formado de Lua 2, e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina e que conferem beleza física. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que simboliza seriedade, vida longa, ambição, materialismo e a possibilidade de conseguirem bens de herança.

Horóscopo nascido em 20 de outubro

Os nascidos em 20 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Possuem o dom da palavra e causam boa impressão quando falam. São bastante populares e queridos. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São dois astros de vulnerabilidade e variação de humor. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes dá força e coragem, determinação e teimosia, obstinação e confiança em si, compensando as fraquezas de Lua e de Netuno. Assim, podem ser agressivos e ativos.

Horóscopo nascido em 21 de outubro

Os nascidos a 21 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. Podem ser contraditórios e viverem em dúvida entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Seu número principal é o 28, formado de Lua, 2 e de 8, Saturno. A soma dá o 10, que resumido dá o 1, do Sol, que lhes confere liderança e poder, depois da meia idade, mas que pode provocar também, muita solidão.

Anjo do dia 19 de outubro

O anjo protetor do dia é Habuhiah, que dá boa saúde e que tem poder curativo das doenças mais variadas. Protege a vegetação e ajuda a ter colheitas abundantes na lavoura. Faz homens e mulheres estéreis terem filhos saudáveis. Ele domina afinal a agricultura e a fecundidade dos seres animais. Faz amar as florestas e os jardins.

Anjo do dia 20 de outubro

O anjo protetor do dia é Rochel, que faz a pessoa franca, generosa e também de bom caráter. Faz encontrar objetos roubados e perdidos, bem como pessoas desaparecidas. Faz mudar de ideia quando se faz necessário. Ele tem domínio sobre a boa fama, a fortuna e as heranças. Protege advogados, juízes e promotores e justiça. Faz amar o Direito.

Anjo do dia 21 de outubro

O anjo protetor do dia é Jabamiah, que tem domínio sobre a geração dos seres animais, principalmente. Influi sobre os fenômenos da natureza e dá proteção aos que querem se regenerar. Seus influenciados possuem sabedoria e clareza de ideias. Estão sempre em dia com as coisas divinas.