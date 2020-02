Horóscopo semanal de 15 a 22 de fevereiro

Áries

Semana puxada no trabalho e nas finanças para os arianos. Mas não chore não que essa fase vai passar. O conselho dos astros para você é não se desgastar com problemas menores. No amor a história é outra, para quem está só, uma paixão do passado deverá reaparecer. Deus me livre, mas quem me dera! Cores: laranja e marrom.

Touro

Touro, tá precisando de um ânimo extra? Então, cerque-se de jovens, pois isso vai elevar seu astral. Nas finanças você pode faturar uma grana, mas nada de torrar tudo com comidinhas. Segura a gastança aí. O conselho dos astros pra você é: deixe o orgulho de lado para não afastar gente querida. No amor, o astral é estável, mas convém ter cuidado com gente fofoqueira e falsa. Cores: lilás e preto.

Gêmeos

Gêmeos, a semana está favorável também para cuidar da saúde física e mental: uma caminhada, um ioga, ouvir uma musa, beber uma cerveja. No amor, cuidado: talvez o ciúme complique as coisas na vida a dois. E quem está só, aí tem chance de conhecer uma pessoa especial. Cores: vermelho e dourado.

Câncer

Para crescer na sua profissão você vai precisar ampliar seus conhecimentos. Os astros mandam avisar que você vai contar com a sorte esta semana. E você quer saber do amor, né? Para essa semana, seu magnetismo estará poderoso e pode-se dizer que as coisas vão caminhar bem, desde que você espante a rotina. Cores: creme e lilás.

Leão

Esta semana é melhor ficar esperto para não ser vítima de esquecimentos e desencontros. Além disso, é bom prestar atenção se não está exagerando no orgulho e na vaidade, principalmente em família. No trabalho, muito impulso para conquistas, mesmo que você não esteja se sentindo tão confiante. Acredite, a sorte está do seu lado.

Virgem

A semana pra você não está das melhores, instável é a palavra certa. Na saúde, cuidado com pequenos acidentes, principalmente nas mãos, ombros e ao dirigir. Na vida a dois ou na paquera, vai conseguir tudo o que precisar se falar com carinho e investir na tolerância e compaixão.

Libra

O Sol está em Aquário e desperta alegria de viver com amigos e familiares. Com a família vai passar por alguns momentos conturbados, mas à medida que a Lua ficar minguante tudo deve se acalmar. No amor, Vênus em Áries promete muita agitação na paquera. Mas não crie expectativas.

Escorpião

Você vai ter dias de calma e paz, finalmente. Mercúrio em Peixes abre seus caminhos e sua inteligência estratégica, discrição e entendimento serão favorecidos. Você vai saber como evitar problemas com gente arrogante, egoísta ou vaidosa que eventualmente pisar no seu calo esta semana. Para quem está só, se conhecer alguém, vá com calma, pois pode haver energia de competição e conflitos no futuro.

Sagitário

Esta semana Mercúrio, planeta regente das mensagens e do comércio, está em Peixes. Essa combinação não combina com sua energia. Por outro lado, Vênus e Marte trazem entusiasmo e muita energia positiva em seus projetos e objetivos. No amor, o tesão está em alta, Marte no seu signo, aumenta sua confiança para ir atrás de seus desejos e chega a te deixar até um pouco impulsiva.

Capricórnio

A previsão é de colaboração e admiração de colegas e amigos, aproveite. Essa semana tem Vênus e Marte exaltando o orgulho então, exercite a paciência e releve. Nesta semana, Vênus em Áries pode fazer com que role alguns problemas na vida a dois.

Aquário

Marte e Vênus vão te trazer sucesso, pois Marte traz entusiasmo para viagens e esportes e Vênus patrocina empolgação em fazer as coisas individualmente. Vênus está abrindo caminhos para o alívio financeiro que você tanto precisa. No amor, promessa de excitação.

Peixes

Mercúrio no seu signo te deixar mais sensitivo e também vai abrir sua imaginação. E no trabalho, Mercúrio abre caminho para que as coisas sejam feitas do seu jeito. Se cuide para evitar inflamação nos tendões, braços e ombros, por excesso de trabalho. E no amor, Vênus em Áries traz ousadia e um pouco de competição.

Horóscopo nascido em 15 de fevereiro

Os nascidos no dia 15 de fevereiro são do signo de Aquário e têm a personalidade de Escorpião. Suas paixões e seus conflitos íntimos começam cedo, através de situações dramáticas na própria família de origem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina, que os tornam passivos, dependentes. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que os fazem cheios de responsabilidades e um espírito sério e meditativo, maduro e experiente. Tendência ao conservadorismo e apego às tradições. Indica vida longa e bens de herança.

Horóscopo nascido em 16 de fevereiro

Os nascidos no dia 16 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Sagitário. São originais, criativos, esquisitos e espertos. Gostam de ler, de Literatura e de poesia e podem criar nessas áreas. Os assuntos modernos e tecnológicos lhes chamam a atenção, o gosto e o prazer. Seu número principal, do dia do nascimento é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São duas energias de natureza melancólica e depressiva, de variação de humor e que provoca complexos de inferioridade. Mas a soma de seus valores é positiva e reverte todo o quadro negativo. A soma dá o número 9, de Marte, que inspira coragem, determinação, espírito aventureiro e ousado, determinado e positivo.

Horóscopo nascido em 17 de fevereiro

Os nascidos a 17 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Capricórnio. São trabalhadores e esforçados e não medem sacrifícios para atingir suas metas e seus objetivos e projetos. Gostam de ser úteis e de ajudar aos que precisam. Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. São dois símbolos ligados à vida reservada, de preferência no campo, lidando com plantas, flores e animais. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes dá liderança, poder nas mãos, autoridade e mando, mas que induz também à solidão.

Anjo do dia 15 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Hahahel, que protege o cristianismo, os seus missionários e divulgadores. Teve influência sobre os apóstolos e sua missão evangelizadora. Dá grandeza de alma e caráter reto, espírito justo e honesto, disposição humilde e de boa vontade. Confere energias e espírito religioso, firme nas suas crenças e convicções até ao sacrifício.

Anjo do dia 16 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Micael, que protege os governantes, monarcas, príncipes e nobres, assim como todos aqueles que têm posição de liderança e poder nas mãos. Ele influencia sobre os políticos, os diplomatas e os que trabalham pelas causas comuns da humanidade. Dá grande popularidade e ascendência sobre o povo e sobre as massas. Sua ação protetora é sobre os simples e humildes. Pode também lhes conferir honrarias.

Anjo do dia 17 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Veuahiah, que liberta os escravos, que inspira liberdade e a independência e que propaga a democracia. Influi sobre a paz e a prosperidade dos países e dos povos, conduz à glória militar, mas preside tudo o que se relaciona à guerra.