Horóscopo semanal de 14 a 20 de março

Áries

Esta semana temos Mercúrio em Peixes, que apesar de não estar retrógrado, está em sua 12ª Casa Astral, que tem muita ligação com coisas estranhas, misteriosas, com o desconhecido. Para completar, Vênus continua em Touro acentuando muito seu lado dominador. Então, maneira aí na possessividade e deixe a insegurança de lado que isso não combina nem um pouco com você! Cores: pink e verde-escuro. Números: 17, 24 e 55.

Touro

Pode agradecer a Mercúrio! O astro da comunicação volta para a sua 11ª casa astral esta semana e facilita sua vida, trazendo harmonia e grandes acontecimentos para seus relacionamentos. Vênus continua em seu signo, botando no modo turbo sua sensualidade e seu lado carinhoso. Esta semana pode mesmo pintar uma superideia. Cores: preto e creme. Números: 7, 36 e 40.

Gêmeos

No trabalho, Mercúrio vai acentuar sua inteligência e versatilidade: você terá ótimas ideias e vai mostrar muita agilidade nas tarefas. Aproveite para mostrar todo o seu potencial. Para quem já tem um amor, os astros prometem um relacionamento cheio de cumplicidade. O melhor é investir no diálogo e aproveitar a parceria para fazer planos e compartilhar sonhos juntos. Cores: Ocre e vermelho. Números: 10, 47 e 59.

Câncer

Com Mercúrio em Peixes, Câncer não quer guerra com ninguém e esta promete ser uma semana recheada de muita harmonia. No trabalho, você terá uma fase muito promissora na carreira. Os astros indicam que você pode engatar um namoro firme com um amigo ou amiga. Aproveite a sintonia para fazer programas diferentes! Cores: preto e cinza. Números: 20, 37 e 50.

Leão

No trabalho você vai ter malandragem suficiente para contornar os obstáculos, colocar suas tarefas em dia, se destacar e, com isso, pode crescer e aparecer. Tenha mais cautela com dinheiro, impostos, taxas e empréstimos. Na paquera, vai rolar um crush irresistível por um colega ou pessoa conhecida. Cores: roxo e bege. Números: 2, 14 e 39.

Virgem

No trabalho, podem rolar algumas divergências, então o melhor é apostar no diálogo, na criatividade e na negociação. No amor, Marte continua em sua quinta casa, no signo de Capricórnio, uma casa de sorte e que garante uma dose extra de ousadia para você. Cores: azul-claro e amarelo. Números: 15, 29 e 60.

Libra

Nas finanças, os astros pedem cautela com negócios arriscados e é bom controlar os gastos. No amor, a semana será especial para quem tem união firme, porque Mercúrio acentua sua vontade de servir e de apoiar a outra pessoa. Não se esqueça de cuidar com carinho de sua saúde, tire um tempinho pra você, faça atividades físicas, dê um tapa no visual e mude hábitos. Cores: roxo e rosa. Números: 7, 31 e 58.

Escorpião

No trabalho, sua criatividade e empenho estarão em alta e existem boas oportunidades de crescimento. Mercúrio em Peixes e na quinta casa astral de Escorpião dá muito papo e jogo de cintura para conquistar e seduzir, aí já sabe, fica difícil para o crush resistir aos seus encantos. Quem já tem par, a semana será de muito romantismo e sintonia. Cores: verde e roxo. Números: 28, 33 e 45.

Sagitário

Você pode encarar um remember ou então cortar o mal pela raiz e dizer logo que tá ocupado ou que vai procurar outro buraco pra se esconder já que o embuste te achou. Cuidado com a possessividade.Um alerta nas finanças: podem rolar gastos que não estavam previstos, então, melhor economizar onde puder! Cores: verde-escuro e preto. Números: 19, 33 e 56.

Capricórnio

Vem aí uma influência muito positiva, que promete um convívio cheio de harmonia e de felicidade. Nas paqueras, use esse superpoder que Mercúrio te deu pra chegar junto no crush ou pra acertar as arestas no seu relacionamento. Cores: amarelo e vermelho. Números: 9, 10 e 45.

Aquário

Aquariano, Mercúrio está no seu signo, o que significa que você pode falar mais que a boca! Agora, no trabalho, os astros pedem que você confie na sua intuição! Já nas finanças, redobre os cuidados com as dívidas para não se perder nos boletos. Cores: cinza e rosa. Números: 2, 41 e 58.

Peixes

Mercúrio está na sua 12ª Casa, podendo afetar a sua graciosidade, o seu lado meigo e carinhoso, e isso vai prejudicar tanto a convivência com seu amor, quanto ofuscar o seu brilho e atrapalhar a conquista. Esta será uma boa semana para promover mudanças em sua vida, por isso, estude e invista no seu progresso. Cores: vermelho e amarelo. Números: 6, 13 e 57.

Horóscopo nascido em 14 de março

Os nascidos em 14 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Escorpião. São muito sentimentais e românticos, sonhadores e com o espírito voltado para as coisas da alma, dos sentimentos e do transcendental. Possuem sorte e bons palpites em jogos e loteria, para sorteios e concursos públicos. Seu número principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus. São duas energias que atuam no psíquico, que promovem romantismo exagerado e gosto pelas artes e pelo mundo da fantasia. A soma dá o 8 de Saturno, que confere dom para administrar e assumir compromissos de várias modalidades.

Horóscopo nascido em 15 de março

Os nascidos no dia 15 de março são do signo de Peixes com a personalidade em Escorpião indica que você é curioso e possui uma mente investigativa. Com interesse pelo desconhecido, você gosta de explorar novas ideias ou desencavar a verdade. O número principal é o 6 (1+5 = 6) e pelo planeta Vênus: Os regidos pelo número 6 tendem a ser carismáticos e até a inspirar adoração nos outros. A influência dupla de Vênus e Netuno (regente de Peixes) confere muito charme às pessoas nascidas em 15 de março, mas também pode torná-las vulneráveis a romances e propensas a se associarem com pessoas instáveis ou questionáveis.

Horóscopo nascido em 16 de março

Os nascidos no dia 16 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Capricórnio. São intuitivos, um pouco pessimistas e sofrem algum complexo de inferioridade. Estes aspectos os tornam fechados e introvertidos, de pouca conversa e de comunicação difícil. Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Esta combinação os predispõe para a vida no campo, em contato com a natureza. Por outro lado, os fazem reservados, prudentes, conservadores e ligados às suas origens e à sua família. A soma e a redução dá o 1, do Sol, que é o ponto mais positivo de sua personalidade.

Anjo do dia 14 de março

O anjo protetor do dia é Habuhiah, que faz os estéreis serem curados. Cura outras doenças e confere boa saúde material e espiritual. Favorece a ter colheitas abundantes e muita fartura. Ele tem domínio sobre a agricultura, sítios e fazendas, sobre hortas, flores e jardins.

Anjo do dia 15 de março

O anjo que rege o dia 15 de março é o Anjo Rochel. Este Anjo ajuda a encontrar os objetos desaparecidos e mostra quem os escondeu ou roubou. Influencia na obtenção de renome, fortuna e sucesso na economia, política e justiça. Quem nasce sob esta influência será dotado de força e energia, sempre atuando de forma benéfica com os mais próximos.

Anjo do dia 16 de março

O anjo protetor do dia é Yabamiah, que confere poderes de criar e de inventar. Faz os corruptos se regenerarem, se houver essa vontade. Faz buscar a iluminação do espírito pelo conhecimento das Leis divinas. Seus influenciados podem se tornar sábios.