Horóscopo semanal de 13 a 20 de julho

Áries (21/3 a 20/4)

Chance de conseguir um serviço novo. Procure melhorar sua produtividade no trabalho. Pense muito bem antes de gastar. Na paquera, não force a barra. Fase favorável para você e o par se acertarem.

Touro (21/4 a 20/5)

Tente abandonar velhos hábitos e cuidar melhor da saúde. Poderá conseguir promoção no trabalho. Entrevista de emprego ou concurso tende a dar bons resultados. Astral favorável para viajar. No amor, vai desejar algo sério.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mantenha pensamentos positivos. Sua seriedade no serviço deve ser elogiada pela chefia. Sua intuição pode ajudar a tomar as melhores decisões. Assuntos ligados a dívidas podem chegar ao fim. Charme na conquista. No romance, saia da rotina.

Câncer (21/6 a 21/7)

Evite cobrar demais as pessoas do seu convívio. No trabalho, saberá defender seus pontos de vista. Cuidado com gastos desnecessários. Em casa, seja mais flexível. Seja mais cúmplice da pessoa amada. Na paixão, vai querer se abrir para novidades.

Leão (22/7 a 22/8)

Lute por seu sucesso no trabalho. Parceria com colegas podem dar certo. Boa fase para sair do sedentarismo. Dê mais atenção à rotina doméstica. Contato com gente de outra cidade vai animar seu coração. Clima de romance com quem ama.

Virgem (23/8 a 22/9)

Mudanças à vista no emprego: tenha jogo de cintura. Evite emprestar grana a amigos. Terá vontade de aprender coisas novas. Cuide bem da saúde. União cheia de cumplicidade. Na conquista, deixe rolar a química.

Libra (23/9 a 22/10)

Sua criatividade vai contagiar os colegas. Evite cobrar demais seus familiares. Seu dinheiro estará mais protegido. Na conquista, estará mais sociável e com desejo de aventuras. Na vida a dois, converse mais e compartilhe seus planos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Oportunidades de trabalho devem surgir. Pode se tornar líder de equipe no serviço. Sorte em jogos e sorteios. Na paquera, encontro às escuras pode decepcionar. Na vida a dois, quanto menos rotina, melhor a convivência.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dinheiro que não esperava pode chegar. Preocupação com alguém que vive em outra cidade. Investir nos estudos abrirá novas portas profissionais. No namoro, abra seu coração. Na relação, terá oportunidade de resolver pendências.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Bicos e serviço extra vão garantir uma grana a mais. Evite atitudes rudes ou autoritárias no trabalho. Cuidará mais da autoestima. Se for assinar algum contrato ou documento leia bem. Na conquista, não vai perder tempo. Sintonia forte no romance.

Aquário (21/1 a 19/2)

Pode se sair bem em novos projetos e atendimento ao público. No trabalho, avalie melhor as parcerias. Dê mais atenção a suas finanças. Boa semana para resolver problemas do romance. Deixe a paquera rolar sem forçar nada.

Peixes (20/2 a 20/3)

Boa semana para fazer acordos para quitar dívidas. Com criatividade irá vencer os desafios no trabalho, inclusive competição com colega. Muita paixão e sedução nos momentos a dois. Na paquera, pode encontrar alguém que pense como você.

Horóscopo nascido em 13 de julho

Os nascidos a 13 de Julho são de Caranguejo com a personalidade de Escorpião. São pessoas de sorte, intuitivas e portadoras de outros dons para normais. Podem ganhar prêmios em sorteios, jogos e concursos. São prestigiados e gozam de estima e de consideração, respeito e boa fama, no próprio meio. Seu número principal é o 17. Mas juntos formam o 8, de Saturno, o astro da sabedoria e das provações, mas também das riquezas materiais e do sucesso financeiro. Confere vida longa.

Horóscopo nascido em 14 de julho

Os nascidos a 14 de Julho são de Caranguejo com a personalidade de Sagitário. Nasceram com sorte, terão muitas chances e encontrarão muitas oportunidades para vencerem na vida, sem muito esforço. Podem ser otimistas e abertos ao diálogo e ao conhecimento. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. A soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde coragem, ousadia, determinação, aventura e otimismo, sucesso e realização.

Horóscopo nascido em 15 de julho

Os nascidos a 15 de Julho são de Caranguejo com a personalidade Capricórnio. São de boa aparência e de beleza física também. Em geral são charmosos e atraem as atenções sobre si, como sobre os seus talentos artísticos e seus dons de conquistar e de seduzir com naturalidade. Seu número principal é o 19, formado de dois números positivos e altivos. O 1 e o 9, otimistas e confiantes. Juntos formam o 10 e o 1, novamente, cujas características são positivas e líderes.

Anjo do dia 13 de julho

O anjo protetor do dia 13 de julho é Veualiah, aquele que liberta os escravos e ajuda a obter a independência e a liberdade. Dá sucesso nas justas causas e grande proteção nos empreendimentos nobres. Confere prosperidade nos negócios honestos. Leva ao sucesso na carreira militar e preside a guerra, na defesa de inocentes, do seu país e do seu povo. O Gênio contrário provoca a discórdia, destrói o Estado e induz às revoluções e a cismas entre instituições e entre os nobres.

Anjo do dia 14 de julho

O anjo do dia 14 de julho é Ielahiah, que protege as causas justas e ajuda a ganhá-las na justiça, assim como defende das armas e do terror. Dá vitórias nas causas sociais e políticas. Confere talento para a carreira militar e as atividades ligadas a elas. Defende de atentados e de ladrões. Confere coragem diante da adversidade. Faz conquistar a celebridade. O Gênio contrário preside a guerra e todos os flagelos que dela provém. Leva os guerreiros à crueldade.

Anjo do dia 15 de julho

O anjo protetor do dia 15 de julho é Sealiah, que faz ter sucesso, não só conquistado pela modéstia e simplicidade, mas também pela eficiência e a Justiça. Confunde os maus e orgulhosos e exalta os bons. Tem domínio sobre a vegetação e atua sobre a saúde, curando doenças e recuperando energias. Dá caráter franco, generoso e valente. O Gênio contrário domina sobre a atmosfera, provocando calores ou frios muito intensos, seca excessiva ou grandes enchentes e umidade.