Horóscopo semanal de 12 a 19 de outubro

Áries

Aproveite essa semana para aproveitar o seu amor. O romance estará em alta e você saberá muito bem como impressionar alguém. O Horóscopo Semanal indica que você seja sincera e dê atenção ao seu sexto sentido. Use esse momento de tempo livre para relaxar e passear.

Touro

A semana agora será perfeita para você tomar algumas decisões. O Horóscopo Semanal mostra que você precisará manter o foco nos seus objetivos. É importante dar mais atenção aos seus planos antigos também, afinal, esse é o momento ideal para realizá-los. Em questão de amizade, não hesite em ajudar os seus amigos fiéis.

Gêmeos

O Sol saiu de Libra e o seu paraíso astral terminou, por isso este não é o melhor momento para tomar grandes decisões. Tenha calma e espere esse período passar. O Horóscopo Semanal recomenda que você concentre suas energias em sua saúde. Pois é sempre bom cuidar de si mesma.

Câncer

Boas vibrações estão por vir. Use esse momento para envolver seu signo em novas aventuras, podendo então explorar a sua felicidade. O Horóscopo Semanal mostra que é necessário investir nos seus estudo, mas não se esquecer do lazer. Afinal será isso que trará grande positividade para este período.

Leão

É importante que você mantenha sua cabeça no lugar durante a semana agora. Isso porque ficar obcecada por algumas coisa que não é real, só te fará mal. É necessário que diminua esse ritmo agitado que vem explorando nesses últimos tempos. O Horóscopo Semanal avisa que essa semana será perfeita para relaxar.

Virgem

Novas ideias e reflexões vêm recheando a sua cabeça. Isso ocorrerá por conta da influência de Mercúrio, o que trará pequenas mudanças no seu caminho. Mas, segundo o Horóscopo Semanal, isso que te fará amadurecer e evoluir em seus planos. Assim, terá uma mente mais espaço com novos conhecimentos.

Libra

O Horóscopo Semanal anuncia que esse período será próspero para novo investimentos. Também será uma fase que te fará conhecer novas pessoas que te encantarão. Porém, é preciso ter cuidado para não se iludir. Lembre-se, nem tudo é o que parece.

Escorpião

O mundo vai girar e colocar tudo no lugar, então não tente interferir nas coisas. O Horóscopo Semanal te lembra para deixar as coisas acontecerem naturalmente, pois ninguém ainda é capaz de controlar o tempo. Durante a semana, você precisará aprender a lidar com sua ansiedade.

Sagitário

A semana agora será excelente para trabalhar o seu lado espiritual e desenvolver o seu ser interior. O Horóscopo Semanal manda você aproveitar esse período para espalhar a compaixão e ensinar as pessoas a sentirem um pouco mais de empatia. Experimento atividades de caridade!

Capricórnio

Está semana será ideal para você reencontrar os amigos e fazer novas amizades. Aproveite essa sua vida social agitada! O Horóscopo Semanal também indica para que você compartilhe suas ideias, pois isso te trará bons resultados. Principalmente na área profissional!

Aquário

O Horóscopo Semanal anuncia que as coisas finalmente irão começar a se resolver em sua vida. Use esse momento para organizar todos os seus planos. Porém, fique pronta para passar por algumas mudanças, pois só assim as coisas vão se acertar. Mas isso tudo trará grandes oportunidades para você.

Peixes

Este será um período bem otimista para você! Use essa fase para investir em sua carreira e agarre novas oportunidades de estudos. Segundo o Horóscopo Semanal, mesmo cursos pequenos irão agregar durante a semana agora. Aproveite que isso tudo está ligado ao seu crescimento profissional.

Horóscopo nascido em 12 de outubro

Os nascidos em 12 de outubro são do signo de Libra com a personalidade em escorpião. São dominadores e gostam de ser o centro das atenções. Seu talento para lidar com pessoas é altamente desenvolvido e encaixam-se bem em uma variedade de ambientes, simples ou refinados. Pode ser ótimo psicólogo, adaptando-se bem com crianças. Fará sucesso se conseguir canalizar suas emoções para romances e poesias. O trabalho com astrologia ou oráculos, lhe trará realizações.

Horóscopo nascido em 13 de outubro

Os nascidos a 13 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Touro. Possuem boa aparência, beleza física, sensualidade e grande poder atrativo. Em geral têm que lutar muito para conquistar o seu espaço e o seu direito de ser feliz e viver contente, no campo amoroso e conjugal. Seu número principal é o 20, formado de 2, número da Lua e de zero. O 2 que simboliza o lado feminino de cada um, que tem ligação com a mãe, com a família e a terra em que nasceu. O 2 que confere romantismo exagerado, emoções à flor da pele, variação de humor, assim como leva a um comportamento leviano e inconsequente. Que confere instabilidade emocional e sentimental.

Horóscopo nascido em 14 de outubro

Os nascidos a 14 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São simpáticos, soltos, comunicativos, populares e carismáticos. Alimentam grandes ideias, são ambiciosos e fazem planos a longo alcance. Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros que formam parceria harmoniosa, com as energias masculina e feminina. A soma de ambos dá o 3, de Júpiter, conferindo equilíbrio, simpatia, comunicação, palavra fácil e mente consciente, que inspira generosidade, bondade e cultura, estudos e que leva ao magistério, com sucesso. Apenas que, sua vida é cheia de duplicidade, no trabalho, na profissão e na vida amorosa e conjugal.

Anjo do dia 12 de outubro

O anjo que rege o dia é Umabel. Este anjo ajuda a obter a amizade de uma pessoa. Favorece os estudos de astrologia, psicologia e esoterismo, influenciando fortemente as pessoas para que se especializem e se destaquem em pesquisas nestas áreas.

Anjo do dia 13 de outubro

O anjo da guarda do dia é Iah-Hel, que confere sabedoria, iluminação espiritual, tranquilidade, modéstia, grandes virtudes e desejo de aprender sempre mais. Faz abandonar os prazeres mundanos e para viver os prazeres do espírito e o lado transcendental. Leva a conhecer as evidências e a verdade. Faz a compreensão entre marido e mulher. Leva a estudar filosofia, teologia e outras, de enriquecimento espiritual.

Anjo do dia 14 de outubro

O anjo protetor do dia é Anauel, que ajuda a conseguir recursos financeiros para a realização de uma obra importante ou uma grande obra. Protege o lado econômico das pessoas e das empresas. Dá proteção em viagem e também contra acidentes. Faz os ateus se converterem. Leva à prosperidade e ao sucesso na profissão. Tem poder curativo sobre as doenças e conserva a boa saúde.