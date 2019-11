Horóscopo semanal

Áries

Aproveite as mudanças profissionais para rever suas contas. Os estudos estarão favorecidos. Astral positivo para caprichar na aparência. União cheia de desejo.

Touro

Unir-se aos colegas em busca de um objetivo comum será vantajoso. Cometer excessos pode respingar na saúde. Convívio com seu par reforçará a intimidade. Pode ter surpresa na paixão, mas vai desejar compromisso.

Gêmeos

Somar forças na vida profissional é o conselho dos astros. Bom momento para cuidar da saúde. Que tal se desapegar do que não é mais útil para você? Terá pique para começar um romance.

Câncer

Com entusiasmo e palavras gentis, vai conseguir tudo o que quiser. Nas horas livres, a dica é se dedicar às pessoas queridas. Muito carinho no campo afetivo. É provável que sinta atração por alguém conhecido.

Leão

Vai encontrar soluções para qualquer problema na profissão. Pode ser que precise tomar decisões importantes. Boa fase para cuidar de conserto ou reforma em casa. Romance carinhoso: só não deixe o papo virar discussão.

Virgem

Criatividade e bagagem profissional vão permitir que chame a atenção da chefia. Conversar mais fará com que as arestas sejam resolvidas na sua união. Um novo amor pode estar mais próximo do que imagina!

Libra

É possível que um hobby renda um dinheirinho. Energia positiva para fechar negócio! A convivência com a família estará protegida. Um bom papo vai encaixar as coisas na paixão.

Escorpião

Com originalidade e energia, conseguirá ganhar um extra. Melhor manter distância das fofocas. Promessa de ótima comunicação com sua alma gêmea, mas controle o ciúme.

Sagitário

Se quiser atrair aliados para seus projetos profissionais, selecione bem em quem confiar e ouça sua intuição. Novidades nas finanças! A desconfiança na vida a dois pode causar estragos. Chances de pintar paixão proibida.

Capricórnio

Trabalhar no seu canto será mais indicado nessa fase. Será melhor não extrapolar seus gastos com lazer. Não deixe as desconfianças esfriarem seu romance. É possível que uma amizade sincera vire algo mais.

Aquário

Poderá ter boas ideias e fazer parcerias que irão garantir seu futuro profissional. Mas não abra seus planos para qualquer um. Romance abençoado pelas estrelas.

Peixes

Saberá revelar seus talentos aos seus superiores, o que vai ajudar no seu progresso. É provável que uma amizade chegue ao fim. Falta de diálogo e excesso de rotina podem minar o romance.

>>>>>>

Horóscopo nascido no dia 02 de novembro

Os nascidos em 2 de novembro são, de modo geral, ocupados com algum tipo de transformação. As mudanças que efetuam são tanto em si quanto no ambiente em que vivem. São personagens no palco da vida que mudam a ação do drama apenas com sua presença, seja para melhor ou para pior.

>>>>>>>>>

Horóscopo nascido no dia 03 de novembro

As pessoas nascidas em 3 de novembro são lutadoras e possuem vigor e resistência para aguentaram o que for. São extremamente competitivas. Sob pressão são frios, embora mantenham em reserva um poder explosivo que os outros podem sentir concretamente.

>>>>>>>

Horóscopo nascido no dia 04 de novembro

Quem nasce neste dia tem o dom de despertar controvérsias. Suas palavras e seus atos são extremamente estimulantes e em sua família e círculo social tendem a ser membros dominantes e valorizados. São mestres em derrubar defesas e sabe a localização dos pontos fracos ou vulneráveis.