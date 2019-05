Horóscopo nascido no dia 24 de maio e anjo do dia 

Os nascidos a 24 de Maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Possuem um temperamento forte e são polêmicos. São inteligentes e curiosos e questionam tudo. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. A redução dá o 9, de Marte, que positiva a influência, que lhes dá coragem e determinação. Dá gosto e boa convivência com estrangeiros.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Manakel, anjo curador das doenças nervosas, como a epilepsia, por exemplo. Domina as plantas e os animais aquáticos. Tem também, poder de preservação sobre eles. Influencia nas revelações contidas nos sonhos. Atua sobre o bom sono e o repouso. Dá um caráter reto, digno, honesto e justo. O Gênio contrário influi sobre todos os defeitos do caráter, como sobre as más qualidades do corpo e do espírito.