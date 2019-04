Horóscopo nascido em 5 de abril

Os nascidos no dia 5 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Virgem. De um modo geral são organizados, sistemáticos, detalhistas, exigentes e metódicos. São corretos e gostam das coisas detalhadas e esmiuçadas. Não toleram o descuido o relaxo e a desatenção. Estão sempre atentos a respeito de tudo o que passa ao seu redor.

Seu número principal, do dia do nascimento é o 6, formado do símbolo de Vênus. Este planeta diz respeito às Artes, à beleza e ao amor. Mas simboliza também, amores dramáticos e uniões muito complicadas.