Horóscopo nascido em 28 de maio e anjo do dia 

Os nascidos a 28 de Maio são de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. São simpáticos, muito dados e conseguem muitos amigos. Mesmo assim, podem ter dificuldades para conservar essas amizades, os laços afetivos e as conquistas amorosas. Seu número principal é o 31, formado por 3, número de Júpiter, que revela duplicidades em sua vida. O 1, do Sol que revela autoridade e poder. A soma dá o 4, de Urano, que dá espírito moderno e evoluído.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Yabamiah , que conduz à purificação da alma e dos sentimentos. Dá poderes criativos e faz regenerar os corruptos. Tem domínio sobre as gerações e os fenômenos da natureza. Induz para que os seus influenciados busquem a cultura e a sabedoria.