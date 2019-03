Horóscopo nascido em 27 de março

Os nascidos a 27 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São temperamentais e autoritários, mas conforme a ocasião podem ser discretos e contidos, podendo moderados e controlados, se for preciso. Em geral são muito responsáveis e nasceram para organizar, para dirigir, comandar e instruir, treinar e disciplinar. Podem ter sucesso tomando conta dos bens dos outros ou dos próprios bens. São de pouca conversa e não falam tudo de pronto, mas depois de analisar e de verificar tudo em maior profundidade. Podem seguir carreira militar com sucesso. Podem ter sorte trabalhando no campo e com animais.

Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. São duas forças diferentes. Mas Juntos formam o 10 e 0 1 reduzido, do Sol, que lhes confere liderança, poder e autoridade, temperança, generosidade e egocentrismo ao mesmo tempo.