Horóscopo nascido em 23 de abril

Os nascidos a 23 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Libra. São intuitivos, lúcidos e espertos, muito embora não pareçam. São autoritários e gostam de impor sua vontade e o seu desejo. Em geral são dramáticos e ciumentos em sua forma de amar.

Seu número principal, do dia do nascimento, é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. São estes dois astros de grande instabilidade emocional. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere intuição, mediunidade, problemas psíquicos e espirituais.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 23 de abril é Cavakiah, que ajuda a semear a paz, a harmonia nas famílias e entre pais e filhos. Atua sobre as heranças e partilhas amigáveis, tanto na área física como na área espiritual. Rege os testamentos e as sucessões e partilhas. Promove a conciliação entre familiares estremecidos.