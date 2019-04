Horóscopo nascido em 22 de abril

Os nascidos a 22 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Virgem. São inteligentes e independentes, metódicos e exigentes, não só com os outros, mas consigo mesmo também. Seu número principal, do dia do nascimento é o 24. A soma dá o 6, de Vênus, astro de beleza, de harmonia, de bondade e de vontade fraca ou omissa.

Anjo do dia 22 de abril

O anjo protetor de hoje é Lelahiah, que consegue os favores e as proteções das pessoas de destaque. Leva a compreender as Leis naturais e divinas, que semeiam a paz e a harmonia entre as pessoas e as diferentes posturas.