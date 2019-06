Horóscopo nascido em 2 de junho e anjo do dia 

Os nascidos em 02 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São sociáveis, comunicativos, alegres e de bom humor. Em geral conseguem muitos amigos e são muito queridos por estes, bem como pelos irmãos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 5, número de Mercúrio. O 5 confirma suas qualidades positivas e o seu jeito de ser simpático e comunicativo, inteligente e ágil, que nasceu para liderar.

Anjo do dia 2 de junho

O anjo protetor de hoje é Jeliel, que ajuda a dominar os maus instintos e os maus costumes. Faz procurar a luz e a verdade. Confere espírito alegre, otimista e dá maneiras contentes e agradáveis. Ajuda a conquistar a paz e a felicidade conjugal.