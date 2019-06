Horóscopo nascido em 07 de junho e anjo do dia 

As pessoas nascidas no dia 7 de junho não apenas conhecem a opinião do público, mas, muitas vezes, estabelecem a moda para seu ambiente social ou familiar. Essas pessoas vividas podem ser pouco práticas ou sonhadores pouco confiáveis, mas, certamente, sabem realizar os desejos e pensamentos dos demais. O número 7 está associado à espiritualidade, à introspecção e ao ocultismo, relacionando-se com a reflexão e a sabedoria, com a busca dispostas sobre o mistério da vida, sobre o conhecimento científico e sobre a inteligência.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 7 de Junho é o Anjo Achaiah, da hierarquia angelical dos Serafins.São os Anjos do amor, da luz e do fogo. Também são os Anjos mais próximos de Deus, os mais sábios e os mais “responsáveis”.