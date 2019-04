Horóscopo e anjo nascido em 26 de abril

Os nascidos a 26 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Capricórnio. São inteligentes, exigentes e organizados, prudentes, metódicos e sistemáticos. Gostam de tudo em ordem, honesto e no caminho certo. Não toleram a mentira, a injustiça e a preguiça. São ativos, trabalhadores, dinâmicos e independentes. Seu número principal, é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Juntos formam o 10 e 0 1, do Sol, que lhes confere liderança, poder, mando e direção e grande solidão na vida.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 26 de abril é Haamiah, que corresponde ao Santo nome de Deus – Agla – (Deus em Trindade com o Uno). Invoca-se este nome divino para descobrir todos os tesouros e segredos da Terra, recitando o versículo 9 do salmo 90 (89 da bíblia cristã). Os cabalistas afirmam que este salmo protege contra os espíritos ignorantes primitivos.

Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas.