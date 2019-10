Horóscopo e anjo do dia 9 de outubro de 2019

Áries

Aproveite a manhã para se entender com colegas e concluir as tarefas em equipe. À tarde, você vai preferir trabalhar só, longe de agitação. Pode desejar pessoas misteriosas ou comprometidas. Palpites: 41, 68 e 14. Cor: rosa-claro.

Touro

Conte com os amigos para tudo que precisar. A união faz a força e trabalhar em equipe será uma ótima opção. Vida social animada, ainda mais para quem está só. Romantismo e cumplicidade na união. Palpites: 06, 96 e 42. Cor: verde.

Gêmeos

Assuntos ligados a justiça devem fluir bem nesta manhã. À tarde, seu foco está na carreira e nas metas que quer alcançar. Na paquera, vai caprichar no visual e escolher a dedo seus pretendentes. Palpites: 61, 97 e 88. Cor: marrom.

Câncer

Mexa noa armários e elimine o que não usa mais. A Lua dará a maior força para retomar os estudos ou iniciar um curso. Quem está livre pode conhecer alguém e se encantar à primeira vista. Palpites: 98, 71 e 80. Cor: verde-escuro.

Leão

Una-se aos colegas para cumprir as tarefas e as metas no trabalho. A Lua indica mudanças ou imprevistos à tarde. Será mais fácil atrair e envolver quem deseja, seja na paquera ou no romance. Palpites: 09, 90 e 27. Cor: vinho.

Virgem

Dia perfeito para cuidar da saúde e fazer seus exames de rotina. À tarde, pode fazer uma boa parceria ou sociedade com alguém de confiança. Pode pintar um pedido de namoro ou até casamento. Palpites: 64, 91 e 28. Cor: laranja.

Libra

Você vai encarar o trabalho com muita energia. Bom astral para investir na sua saúde, seja ao iniciar um tratamento ou ao entrar numa academia. A dois, colabore com seu bem em tudo que puder. Palpites: 29, 11 e 56. Cor: creme.

Escorpião

Abuse da criatividade e da simpatia no trabalho. Sorte em jogos e sorteios. Cheio(a) de charme, você só ficará sozinho(a) se quiser. Se já achou a sua alma gêmea, hora demonstrar todo seu amor. Palpites: 93, 66 e 21. Cor: amarelo.

Sagitário

Conversas, reuniões, entrevistas de emprego e negociações de todo tipo vão fluir melhor no período da manhã. À tarde, você vai querer mais sossego. A dois, aposte em programas caseiros. Palpites: 94, 13 e 04. Cor: branco.

Capricórnio

Sucesso garantido em entrevistas de emprego. Contato com amigos fará bem ao seu coração. Aceite convites e marque encontros. Ótima sintonia na vida a dois: fale do futuro com seu bem. Palpites: 68, 32 e 77. Cor: prata.

Aquário

Explore seus pontos fortes para brilhar no emprego. À tarde, terá sorte para lidar com dinheiro. No amor, a vontade de viver algo estável deve aumentar. Valorize a relação sem dar espaço pra ciúmes. Palpites: 78, 06 e 96. Cor: rosa.

Peixes

Vencer a preguiça pode ser uma tarefa difícil para você de manhã, mas a Lua vai renovar sua disposição ao longo do dia. Ótimo astral para estudar e aprender coisas novas. Renda-se ao romantismo. Palpites: 07, 52 e 25. Cor: amarelo.

Horóscopo nascido em 9 de outubro

Os nascidos a 09 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra – Áries. São positivos e otimistas, confiam em si mesmo e acreditam na sorte. Por isso mesmo acabam vencendo as dificuldades da vida e alcançando triunfo nos seus empreendimentos. Luta e entusiasmo não lhes falta nunca. Seu número principal é o 16, formado de 1, número do Sol e de 6, número de Vênus. A soma dá o 7, de Netuno, que torna as pessoas intuitivas e com outros dons para normais, cheias de pressentimentos e de habilidades esquisitas, de segredos e reticências.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ieialel, que tem o dom de consolar nas aflições, de aconselhar e de orientar. Cura as doenças, principalmente as doenças dos olhos. Faz as testemunhas falsas se confundirem. Defende principalmente os inocentes e as crianças. Confere bravura, franqueza e paixão, quando a causa é justa e nobre. O Gênio contrário é o provocador da cólera e influi sobre os atos dos maus e homicidas.