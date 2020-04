Horóscopo e anjo do dia 7 de abril de 2020

ÁRIES

Quem comanda a terça-feira é Marte, planeta regente do seu signo, que abre o dia em sintonia com a Lua, reforçando a sua vitalidade logo cedo. Hoje a recomendação é ter cautela antes de tomar atitudes intempestivas. No amor, um lado seu deseja se entregar à paixão, mas outro não quer dar satisfações a ninguém. Pode relutar em assumir algo mais sério.

TOURO

A Lua percorre sua 6ª Casa Astral e hoje entra na fase Cheia, destacando suas habilidades, competências e sua força de trabalho. Seu raciocínio está mais focado para criar métodos eficientes de realizar as suas tarefas. Em alguns momentos do dia, sua energia poderá baixar, então, tire um tempo para descansar e reabastecer suas forças. No lado amoroso, a paquera poderá render nas redes sociais ou plataformas virtuais.

GÊMEOS

A Lua visita o setor mais positivo do seu Horóscopo, acentuando seus dons, sua sorte e seu magnetismo. Hoje os astros indicam boas possibilidades de descobrir formas mais simples e eficientes para executar suas atividades e isso vale tanto para o trabalho quanto para as tarefas domésticas. No romance, ouça mais seu par.

CÂNCER

A Lua, que rege seu signo, hoje atravessa sua 4ª Casa Astral e entra na fase Cheia, pedindo um pouco mais de calma e introspecção. Se estiver passando por alguma dificuldade, silencie, procure ficar só e deixar a mente voar: a solução aparecerá naturalmente. Na paquera, há duas possibilidades: alguém que nem suspeitava pode se declarar ou você cria coragem e toma a iniciativa da conversa.

LEÃO

Mercúrio e Plutão fortalecem sua saúde e trazem energias promissoras para os seus interesses materiais. Instinto aceso para negociar e farejar oportunidades. Mudanças em curso na área profissional favorecem a começar algo novo, diferente do que tem feito. No lado amoroso, pode ter boas surpresas.

VIRGEM

O momento é oportuno para faturar e incrementar os recursos financeiros, especialmente quem atua com vendas. Hoje, o que depender apenas de você vai fluir bem e estará favorecido. Uma relação afetiva pode estar por um fio, abrindo caminho para o retorno de uma paixão do passado.

LIBRA

A Lua segue em seu signo e hoje ingressa na fase Cheia, realçando seu prestígio e vitalidade. Existe forte possibilidade que uma porta se abra no aspecto profissional ou então que você sinta um chamado interior para redirecionar sua vida. Mercúrio forma aspecto benéfico com Plutão e promete blindar seus interesses, principalmente no trabalho e no lar. Na paquera, lembre-se que você está dando as cartas e pode escolher entre uma nova paixão ou reatar com alguém do passado.

ESCORPIÃO

A Lua inferniza seu signo e entra na fase Cheia, recomendando a agir com mais discrição, bom-senso e ponderação. A recomendação é manter sigilo em todas suas ações. Seu jeito é naturalmente introspectivo e a energia lunar favorece a ficar só, meditando e pensando na vida. Na paixão, você pode ter a chance de retomar o contato com um amor do passado.

SAGITÁRIO

Mercúrio forma em ângulo harmônico com Plutão, trazendo estímulos para os assuntos do lar e as finanças. Pode ser um dia proveitoso e rentável para quem trabalha em casa ou com atividades relacionadas a imóveis e a família. A melhor pedida será apenas se divertir sem aprofundar a relação.

CAPRICÓRNIO

A Lua circula no Meio-Céu do seu Horóscopo, incentivando você a mostrar suas competências e seus talentos. Mercúrio e Plutão, em ótimo aspecto, favorecem o raciocínio ágil e o poder de convencimento: partilhe ideias e opiniões. Momento produtivo para trabalhos ligados a setores de comunicação, vendas e planejamento. Na paixão, é hora de ir com calma.

AQUÁRIO

Sua capacidade de concentração estará no auge e você pode alcançar excelentes resultados em atividades que dependam de foco, pesquisa, análise e investigação. Também poderá descobrir novas competências que desconhecia e utilizá-las em sua profissão. Boas novas no amor e chance de se apaixonar.

PEIXES

Pequenos imprevistos poderão atrapalhar seu desempenho no trabalho, mas nada que comprometa o resultado final. A Lua favorece a investir em sua qualidade de vida, mudar padrões de comportamento, começar uma dieta detox ou terapia energética. Mercúrio, que brilha em seu signo, troca vibrações positivas com Plutão e indica um momento oportuno para realizar alguns planos que são importantes para você.

Horóscopo nascido em 7 de abril

Os nascidos a 07 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Escorpião. São tímidos, pessimistas, vagarosos e indecisos. Podem demorar para assumir uma posição e resolver questões delicadas. Esperam sempre a interferência de um terceiro, que ajude. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, número símbolo de Saturno, que tem natureza vagarosa e radical, exigente, demorada, persistente, detalhista, mas correta. Infunde responsabilidade, direção e administração, ainda mais a respeito de bens de terceiros. Pode levar seus influenciados ao celibato.

Anjo do 7 de abril

O anjo protetor do dia é Leuviah, que faz ter amizade com pessoas de destaque ou que desfrutem de celebridade. Faz gostar de matemática e também de Eletrônica; ciências exatas em geral. Sua capacidade de memorização é fantástica. Leva a pessoa a ter paciência, humildade, modéstia, alegria de viver e amabilidade.