Horóscopo e anjo do dia 4 de dezembro de 2019

Áries

Energia na vida profissional, sobretudo para resolver problemas. Apesar da correria, lembre-se de tirar um tempo para relaxar. Você e o par estão numa fase positiva, de muita sintonia e carinho. Palpites: 20, 38 e 74. Cor: creme.

Touro

Poderá receber surpresas agradáveis no trabalho ou boas notícias. Se tem um sonho que adia há um tempo, é hora de realizá-lo. Ouça as dicas que seu bem te der, pois serão para o seu bem. Palpites: 84, 48 e 57. Cor: azul.

Gêmeos

A Lua te ajudará a pensar soluções. Atividades que lidem com o público estão favorecidas. Se alguém propuser parceria, analise com atenção. Namoros iniciados hoje poderão se firmar logo. Palpites: 94, 76 e 40. Cor: vermelho.

Câncer

Poderá dar o pontapé inicial em projetos e realizar antigos sonhos. Mas vá devagar e não exija demais de si. Muitas novidades no romance, mas as surpresas serão boas e tudo fluirá bem. Palpites: 59, 95 e 05. Cor: preto.

Leão

O universo traz uma oportunidade para mudar sua carreira. Pode ser um cargo ou emprego novo. O Sol no setor da paixão pede para deixar de lado as ilusões e investir em alguém pé no chão. Palpites: 42, 78 e 51. Cor: amarelo.

Virgem

Com a mente clara e rápida, poderá iniciar um curso, ensinar, ou fazer uma boa parceria. No setor financeiro, pode ter ótimas surpresas. Resolva os desentendimentos do romance com delicadeza. Palpites: 97, 34 e 52. Cor: lilás.

Libra

A Lua favorece investir na profissão. Faça um curso ou compre algum equipamento. Cuide-se com alimentação correta e exercícios físicos. A dois, podem investir em materiais para a casa ou lazer. Palpites: 98, 53 e 89. Cor: prata.

Escorpião

Mantenha o foco no trabalho mais chato e rotineiro. Se conseguir um tempinho, cuide do visual, seja na academia ou no cabeleireiro. Ligue as antenas para notar se alguém está lhe paquerando. Palpites: 72, 81 e 99. Cor: vermelho.

Sagitário

Poderá ter pressentimentos que poderão ser valiosos para seu trabalho. Aproveite essa energia para organizar sua vida financeira. Procure ser discreto durante a paquera, agindo com sutileza. Palpites: 46, 10 e 19. Cor: branco.

Capricórnio

Dia bastante produtivo no trabalho. Poderá ser mal interpretado, cuidado com o que diz. Relacionamentos conjugais podem estar fluindo harmoniosamente, possibilitando dividir funções familiares. Palpites: 83, 11 e 92. Cor: branco.

Aquário

Poderá ter ótimas ideias. Deixe que elas amadureçam antes de colocá-las em prática. Poderá receber boas notícias na área financeira. Evite assuntos delicados no casamento por enquanto. Palpites: 03, 30 e 66. Cor: preto.

Peixes

Seja mais proativo no trabalho. Poderá começar a planejar as férias e reuniões familiares. O relacionamento poderá estar em clima mais romântico, favorecendo renovar os votos. Palpites: 76, 85 e 40. Cor: cinza.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Os nascidos a 04 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. A intuição é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, que os fazem pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos formam o 3, de Júpiter, astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também pela duplicidade amorosa e conflitos no casamento.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Laoviah, que defende dos raios, das tempestades, furacões e terremotos. Dá boa fama, lealdade, coração bondoso e sentimentos elevados. Ele protege contra armas, calúnia e maledicência, intriga e fofoca. Protege contra o fracasso, o orgulho, a ambição. Faz ter boas amizades e bons relacionamentos. Faz conhecer a verdade das coisas ocultas e misteriosas.