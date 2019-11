Horóscopo e anjo do dia 29 de novembro de 2019

Áries

Se anda de olho em uma promoção, essa é a hora de mostrar que tem capacidade para assumir um novo cargo, mas cuidado com a concorrência. Capriche na produção para encantar o par. Palpites: 35, 44 e 17. Cor: laranja.

Touro

No trabalho, concentre-se no que precisa fazer. Entre em contato com amigos que estão longe e mate a saudade. Seu jeito descontraído e animado agita as coisas na paquera. Palpites: 45, 54 e 09. Cor: vermelho.

Gêmeos

Assuntos místicos podem despertar seu interesse. Bom momento para tentar fazer algumas mudanças na aparência. Graças à sua sensualidade, será fácil envolver quem deseja. Palpites: 46, 55 e 37. Cor: vermelho.

Câncer

Aproveite para trocar informações e conhecimentos com o pessoal no trabalho. Tente se entender também com todas as suas amizades mais próximas. Pode ter sorte na conquista. Palpites: 65, 02 e 92. Cor: branco.

Leão

Se alguém da família pedir a sua ajuda, dê uma mãozinha. Reserve um tempo para cuidar da saúde e se livrar de maus hábitos. Pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano nesta sexta. Palpites: 12, 75 e 93. Cor: roxo.

Virgem

Confie na sorte para fazer uma fezinha. Criatividade e muito carisma serão suas melhores armas na vida profissional. Paixão à primeira vista pode fazer seu coração bater mais rápido. Palpites: 22, 85 e 04. Cor: cinza.

Libra

Hora de deixar o lar em ordem: compre algo que vinha desejando. Bom período para dar o primeiro passo para adquirir a casa própria. Lembranças de um amor antigo podem vir à tona agora. Palpites: 59, 23 e 14. Cor: amarelo.

Escorpião

Você terá facilidade para se expressar e convencer as pessoas, o que é ótimo para quem lida com o público em geral. Paixão à primeira vista pode surpreender o seu coração. Palpites: 51, 24 e 15. Cor: rosa.

Sagitário

Ligue suas antenas para aproveitar uma oportunidade de aumentar seus ganhos. O desejo de firmar um relacionamento aumenta, mas talvez a paquera deixe a desejar agora. Palpites: 07, 52 e 70. Cor: branco.

Capricórnio

Concentre-se nas suas metas e batalhe para transformar seus sonhos em realidade. Poderá contar com os amigos. Na paquera, dar o primeiro passo aumenta as suas chances de ter sucesso. Palpites: 80, 44 e 08. Cor: marrom.

Aquário

Seu lado sensível estará em alta e você pode descobrir quem merece a sua confiança. Vale a pena repensar algumas coisas agora, inclusive os gastos. Pode se envolver em um caso proibido. Palpites: 27, 81 e 90. Cor: pink.

Peixes

Você vai se importar mais com os amigos. Aproveite para fechar a semana em alto-astral curtindo os momentos de folga. Amizade colorida não está descartada. Palpites: 19, 01 e 37. Cor: amarelo.

Horóscopo nascido em 29 de novembro

Os nascidos a 29 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Aquário. São joviais, comunicativos e populares, otimistas, excêntricos, originais e criativos. Estão sempre de bom humor e levam a vida de uma forma moderna e atualizada. Seu número principal, do dia do nascimento é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. Juntos formam o 11, que não se soma e nem se divide. É um símbolo de evolução, de modernidade e tecnologia, idealismo e fraternidade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Menadel, que ajuda a conservar o emprego, defende dos caluniadores, liberta os prisioneiros, assim como faz abandonar os vícios e maus costumes. Dá apoio material e ajuda espiritual. Restitui os exilados à Pátria. Descobre os bens esquecidos ou perdidos.