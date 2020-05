Horóscopo e anjo do dia 28 de maio de 2020

Áries

Lua e Vênus fecham na parceria, emanam energias maravilhosas, abençoam seu astral e prometem um dia perfeito. Seu entusiasmo será contagiante e até as tarefas mais chatas parecerão fáceis. Cuidado para não se distrair com fofocas e conversas bobas. A grande novidade de hoje vem de Mercúrio, que ingressa em sua Casa 4 e traz muitos estímulos para o seu lar.

Touro

Boas novas chegam de Mercúrio, regente do seu paraíso astral, que começa a brilhar nos graus cancerianos, empoderando sua comunicação, inteligência e energia mental. Sua maneira de se expressar ficará mais receptiva, carinhosa e você vai atrair a simpatia alheia com facilidade. Na paixão, vai mostrar um estilo mais extrovertido e terá boa lábia para conquistar.

Gêmeos

A Lua segue seu rolê livre, leve e solta em sua Casa 3 e ainda faz aspecto maravigold com Vênus, sinal de que criatividade, simpatia e boa lábia serão seus trunfos para brilhar e alcançar seus ideais. A maior surpresa desta quinta chega de Mercúrio, que muda para o setor financeiro do seu horóscopo. Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro e aumentar seus ganhos.

Câncer

Ganhar dinheiro continuará entre os seus principais interesses nesta quinta e quem garante é a Lua, que dá um rolê em sua Casa da Fortuna e ainda troca ótimas energias com Vênus. Sua intuição estará ainda mais poderosa e pode te indicar caminhos prósperos. O momento é oportuno para você refletir sobre o que pode e deve fazer para equilibrar as finanças.

Leão

Hoje a Lua dá um rolê em seu signo e faz ângulo superpositivo com Vênus, enviando muita luz e energia para seu signo. Essa influência virá de encomenda para você realizar objetivos e agrupar pessoas em torno de interesses em comum, principalmente nos contatos virtuais. Sua simpatia e carisma estão topzera hoje e vai ser fácil exercer sua liderança. Há chance de boas parcerias.

Virgem

Vênus fica em sintonia com a Lua e traz estímulos para focar em seus interesses íntimos, reabastecer suas energias e investir em amor próprio. Cuidar da beleza fará muito bem à sua autoestima. A novidade chega de Mercúrio, seu planeta regente. Agindo em sua Casa 11 a partir de hoje, o astro fortalece seus ideais, suas esperanças e promete proteção para as suas amizades.

Libra

Hoje a Lua leonina inspira seu signo a transformar sonhos e realidade e troca vibrações superpositivas com Vênus, seu astro regente. Isso significa que seus caminhos se abrem e ideais que você vem acalentando nos últimos tempos recebem o reforço do céu. O período é benéfico para focar em seus interesses e há boas chances de firmar alianças importantes para os seus projetos.

Escorpião

Dia propício para se concentrar em suas metas e investir toda sua energia na carreira. Se quer dar um salto de qualidade no que faz, aproveite o incentivo da Lua e confie em suas potencialidades. Pode obter mais produtividade e rendimento, inclusive financeiro. No amor, você vai esbanjar sensualidade, mas tende a se mostrar mais exigente para escolher seus pretendentes.

Sagitário

Sagita, cursos, treinamentos, tutoriais, palestras e estudos continuam favorecidos, por isso, agarre as oportunidades e aprenda tudo o que puder para impulsionar seu progresso. O aviso é da Lua leonina, que hoje também troca likes com Vênus e dá sinal verde para suas parcerias, seja no âmbito pessoal ou profissional. Trabalhar em equipe pode ser bem positivo no emprego.

Capricórnio

Se depender das estrelas, esta quinta-feira terá um total de zero defeitos pegar firme em suas atividades e ver o seu trabalho render. Lua e Vênus darão carta branca para focar nas responsabilidades, fazer bom uso do seu tempo e se concentrar em todas as tarefas que precisam de conclusão. Não vai faltar disposição para colocar os deveres em dia e terminar tudo que estiver pendente.

Aquário

Seu signo recebe sinal verde de Vênus para se dedicar ao que mais gosta e transformar a quinta-feira em um dia prazeroso. Além de dar um rolê no setor mais positivo do seu horóscopo, o planeta do amor e do dinheiro troca excelentes vibes com a Lua, indicando um período oportuno para somar forças com quem tem interesses e afinidades. Também é uma fase de sorte.

Peixes

O trabalho deve caminhar sem muitas novidades nas primeiras horas do dia, mas as coisas mudam e melhoram no meio da manhã, quando a Lua troca likes com Vênus e envia ótimas energias para o seu signo. Seus interesses vão fluir bem, sua energia física e mental ficará no auge e seu rendimento vai surpreender. Boas novas chegam de Mercúrio, que potencializa sua sorte e criatividade.

Horóscopo nascido em 28 de maio

Os nascidos em 28 de maio são de Gêmeos com a personalidade de caranguejo. São simpáticos, muito dados e conseguem muitos amigos. Mesmo assim, podem ter dificuldades para conservar essas amizades, os laços afetivos e as conquistas amorosas. Seu número principal é o 31, formado por 3, número de Júpiter, que revela duplicidades em sua vida. O 1, do Sol, revela autoridade e poder. A soma dá 4, de Urano, que representa espírito moderno e evoluído.

***********************************

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Yabamiah, que conduz à purificação da alma e dos sentimentos. Dá poderes criativos e faz regenerar os corruptos. Tem domínio sobre as gerações e os fenômenos da natureza. Induz para que os seus influenciados busquem a cultura e a sabedoria.