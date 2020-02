Horóscopo e anjo do dia 28 de fevereiro de 2020

Áries

A família pode não sintonizar com você como gostaria. Tenha calma e espere. Se tem um amor, bom momento para o entendimento a dois. Sua sensualidade e seu magnetismo estão em alta, o que será muito bom para paqueras e encontros.

Touro

Se for preciso vá ao médico e siga o tratamento adequado. O trabalho pode te sobrecarregar, mas não deixe nada para depois. Se tiver um amor, vai perceber a preocupação do par com você. Além disso, o clima estará romântico.

Gêmeos

Hoje o dia será bom para se isolar e ficar com seus pensamentos. No trabalho, os pequenos projetos podem dar certo, mas seja prudente em suas decisões. Em casa, dê uma geral e jogue o que não usa. Pode esperar novidades no amor.

Câncer

Pode chegar um dinheiro que não esperava. Contato com amigos podem lhe trazer boas recordações. Na vida a dois, uma boa conversa com o par vai esclarecer muitas coisas e pode trazer uma sensação de bem-estar, inclusive em família. Grande atração na paquera. Uma nova paixão pode surgir.

Leão

Na família, o ambiente está conturbado pelo excesso de trabalho e ocupação de todos. Zele por suas finanças e evite gastos desnecessários. Para se sentir bem, faça exercícios respiratórios. No amor, considere tudo de bom que possui e viva o agora.

Virgem

Valorize quem está próximo a você e invista nas amizades que valem a pena. Hoje será necessário controlar melhor as despesas e não gastar com coisas que não precisa. No amor, momento de maior intimidade e entrosamento com a pessoa amada. Para quem está só, vai pintar a chance de aproximação com uma paixão do passado.

Libra

Este pode ser um dia divertido e de muito entretenimento, de convites para festa e comemorações. O trabalho poderá se arrastar. Procure não demorar em suas tarefas, mas faça tudo bem feito. Uma amizade pode acabar se transformando em amor.

Escorpião

Hoje, procure ficar mais perto dos amigos e das crianças. Pode ter despesas com a casa e a família, mas serão compensadoras. Procure planejar melhor sua vida profissional. Vai ter ajuda do seu amor em assuntos delicados. Se estiver só, encontre um tempo para conversar com alguém que lhe atraia.

Sagitário

Hoje os astros pedem que se organize e leve tudo com seriedade. Os concorrentes na profissão podem fazer melhor ou mais barato que você. Tente respeitar mais seus horários de sono. Na vida a dois, o afeto será dedicado e sincero. Se estiver só, não tenha medo diante das oportunidades de novos encontros e amores.

Capricórnio

O trabalho renderá ótimos frutos e a grana virá na hora certa. Na vida afetiva, deixe o pessimismo de lado e aposte no amor de seu par. Se você não tem alguém pra chamar de seu, não feche seu coração. Procure se abrir para novos encontros e interaja sempre que puder.

Aquário

Não é hora de lamentar o que passou e sim de olhar pra frente e se empolgar com seus projetos. Poderá contar com familiares próximos em decisões que envolvam sua segurança pessoal. Na saúde, cuide dos pés. No amor, vão pintar novas e estimulantes experiências.

Peixes

Os astros lhe sorriem, você está com sorte e tudo se abre como uma cortina, mostrando a luz, a justiça, o progresso e as realizações mais importantes. No trabalho, aposte na sua capacidade, melhore seu desempenho e busque mais motivação. Em família, tudo ficará bem.

Horóscopo nascido em 28 de fevereiro

Os nascidos a 28 de Fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. Aprendem tudo com facilidade, ainda mais o que lhes interessa. Vão muito bem trabalhando na área da medicina e da saúde. Seu número principal é o 40, formado de 4, de Urano e de zero. Revela espírito elevado, voltado para o progresso cósmico e espiritual. Faz a pessoa ligada também à tecnologia da informática, o que pode facilitar a vida e o trabalho em quase tudo. Pode influir no seu espírito fraterno, generoso e bom, como pode fazer deles cruéis e agressivos, quando perdem o controle.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Nithael, que leva à prosperidade e a uma vida longa e produtiva. Protege contra acidentes e agressões de toda ordem. Dá estabilidade e firmeza no emprego. Consegue a misericórdia divina e faz obter os favores e os benefícios dos poderosos. Protege os reis e as dinastias legítimas. Dá celebridade e grande eloquência.