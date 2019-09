Horóscopo e anjo do dia 27 de setembro de 2019

Áries

Deve retomar emprego do passado. Chances de mudanças no dia a dia. Seu próximo amor pode ser um colega de escola ou alguém que conhecerá em viagem. Palpites: 58, 22 e 13. Cor: bege.

Touro

Deve ficar dividido (a) entre cumprir as obrigações e relaxar. Se realizar atividades em casa, poderá resolver isso, mas, se trabalha fora, priorize o dever. Na união, há possibilidade de atrito. Palpites: 95, 05 e 32. Cor: amarelo.

Gêmeos

Vai pensar em soluções criativas para problemas do trabalho. Evite mexer em dinheiro que está guardado. Com o sol iluminando o setor da paixão, será mais fácil encontrar um par. Palpites: 06, 69 e 96. Cor: laranja.

Câncer

Poderá se sentir desafiado (a) no serviço. Sua habilidade de memorização estará boa, favorecendo os estudos. Na paquera, vai assumir o controle da situação. Palpites: 34, 25 e 61. Cor: azul-claro.

Leão

Dia favorável para executar suas tarefas e cumprir prazos. Quanto mais mantiver o foco, maior será sua produtividade. Chance de se interessar por alguém que encontra sempre. Palpites: 62, 80 e 08. Cor: pink.

Virgem

O astral vai se fechar um pouco caso trabalhe em casa ou com parentes. Procure dicas de como fazer seu dinheiro render. No romance, vai conhecer melhor o par e fortalecer a paixão. Palpites: 27, 00 e 18. Cor: vinho.

Libra

Vai se sentir bem ao cumprir as tarefas do seu jeito. Saberá lidar com desafios e se curar rapidamente caso adoeça. Risco de exageros no convívio com seu par: não cobre tanto. Palpites: 19, 37 e 64. Cor: laranja.

Escorpião

Apesar de ser exigente em relação ao seu desempenho profissional, você vai sentir feliz com suas conquistas na carreira. Vale a pena falar sobre seus sonhos e sentimentos com a cara-metade. Palpites: 74, 47 e 11. Cor: creme.

Sagitário

Na carreira, chegou a hora de fechar ciclos, encerrar projetos e resolver pendências. No relacionamento amoroso, você e seu bem vão se apoiar, traçando planos bem concretos. Palpites: 57, 21 e 12. Cor: amarelo.

Capricórnio

A Lua lhe traz a sensação de realização e força interior. O que começar agora poderá se firmar aos poucos e, mais para frente, verá os resultados, inclusive um novo relacionamento afetivo. Palpites: 67, 04 e 85. Cor: branco.

Aquário

Guarde segredo sobre seus projetos profissionais, divulgando apenas quando já estiverem lançados. Na paquera, talvez encontre uma pessoa especial que esteja ligada aos seus amigos. Palpites: 32, 05 e 50. Cor: preto.

Peixes

Há sinal de prosperidade na carreira, mas é melhor manter os pés no chão em relação às promessas dos seus superiores. Uma amizade pode se tornar um grande e amor! Palpites: 60, 15 e 78. Cor: azul-claro.

Horóscopo nascido em 27 de outubro

Os nascidos a 27 de Setembro são do signo de Libra, com a personalidade Libra e Áries. São altamente sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Gostam de viajar, passear e se divertir. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. A soma dá o 7, de Netuno, que os leva a ser intuitivos ou a ter outros dons para normais valiosos. Dá solidariedade, embora cause timidez e um comportamento cheio de segredos.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ariel, que descobre o que é misterioso ou está oculto. Esclarece mistérios e explica situações complicadas. Faz ver em sonho os objetos ou as pessoas, que estiverem desaparecidas. Dá um espírito forte, sutil e engenhoso. Leva a agir com prudência, na conquista da situação ou do ideal sonhado. Faz conhecer a verdade e fazer valer a justiça.