Horóscopo e anjo do dia 27 de agosto de 2019

Áries

Talvez precise diminuir o ritmo e descansar no seu cantinho — sua saúde agradece. Se precisa de grana, conte com o apoio da família. Você tem tudo para se dar bem na paquera. Palpites: 30, 84 e 12. Cor: dourado.

Touro

No serviço, será mais fácil lidar com informações ou com a papelada. A relação com os familiares recebe excelentes vibrações. O romance ganha mais solidez agora. Palpites: 76, 40 e 13. Cor: bege.

Gêmeos

Preste atenção em uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. No serviço, procure agir de maneira discreta. Pode fazer amizades interessantes. Deve pintar uma boa chance na paquera. Palpites: 23, 14 e 86. Cor: azul-escuro.

Câncer

Astral favorável para matar a saudade dos amigos e ampliar seu círculo social. Bom momento para fazer seu pé de meia. Seu charme está em alta e não será difícil atrair quem deseja. Palpites: 78, 15 e 51. Cor: pink.

Leão

Cresce o desejo de repensar algumas. Sem chamar atenção, você pode conseguir mais do que imagina na carreira. Tome a iniciativa para aparar qualquer aresta no romance. Palpites: 34, 07 e 79. Cor: azul-claro.

Virgem

Pode se interessar por experiências novas, inclusive no trabalho. Só evite se arriscar com dinheiro. Sua intuição se fortalece. Pode rolar um lance proibido com alguém comprometido. Palpites: 89, 53 e 80. Cor: verde-claro.

Libra

Você vai se importar mais com a imagem que passa aos outros, especialmente no emprego. Valorize os conselhos que receber dos amigos e divirta-se com o pessoal. O astral fica mais leve na paquera. Palpites: 72, 18 e 09. Cor: vinho.

Escorpião

Embora seu espírito aventureiro ganhe destaque, tente se concentrar nas suas obrigações primeiro. A vida profissional conta com a bênção das estrelas. Pode se divertir muito com o par. Palpites: 73, 55 e 46. Cor: amarelo.

Sagitário

Mudanças inesperadas tendem a ser positivas no trabalho, mas mantenha os pés no chão. Se está em busca de um novo amor, olhe ao redor e arrisque-se um pouco mais. Palpites: 47, 02 e 65. Cor: amarelo.

Capricórnio

Valorize seus contatos e a contribuição dos colegas no trabalho. Não deixe que mudanças repentinas atrapalhem a harmonia no ambiente profissional. A sensualidade anima a conquista. Palpites: 21, 84 e 57. Cor: creme.

Aquário

Aproveite o astral para finalizar algumas tarefas, seja no trabalho ou em casa. Pode ter boas-novas com dinheiro. Alguém que encontra sempre deve balançar seu coração se está só. Palpites: 58, 22 e 40. Cor: dourado.

Peixes

Nesta terça, a sorte vai sorrir para você! O trabalho pode exigir grande parte da sua atenção, portanto, não deixe nada para depois. Você também conta com boas energias na paquera! Palpites: 95, 59 e 14. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 27 de agosto

Os nascidos a 27 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Virgem e Capricórnio. São metódicos e exigentes com os outros, mas consigo mesmo também. Gostam de aprender as coisas em profundidade, são estudiosos e competentes na carreira que abraçarem. Seu número principal é o 33, formado de 3, em dobro, número de Júpiter. Por isso mesmo são estudiosos e amantes do saber. São curiosos e gostam de aprender de tudo um pouco. A soma dá o 6, de Vênus, que lhes dá gosto pelas artes, e tudo o que é belo e esteticamente perfeito.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 27 de Agosto é o Hariel, da hierarquia angelical dos Querubins. São os guardadores dos registros sagrados e ajudam para que o plano divino seja cumprido. Dizem que são os guardiões da luz e das estrelas. Protegem a humanidade para que todos se sintam positivos e prósperos.