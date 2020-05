Horóscopo e anjo do dia 26 de maio

Áries

Seu trabalho será mais produtivo se estiver segura e confiante no que faz, por isso, priorize as tarefas para as quais tem mais experiência. Fugir de agitação e trabalhar em casa ou num canto tranquilo pode ajudar. Na conquista, você só vai se envolver se sentir firmeza nas intenções do par. Terá prazer em curtir seu ninho e sua família.

Touro

Trocar ideias com os colegas deve garantir projetos inovadores e soluções supercriativas no trabalho. Vai terá ótimos argumentos para defender suas opiniões e pode fazer ótimos acordos. Na paquera, você será ainda mais comunicativa e encantadora. No romance, bom dia para ter conversas importantes e amigáveis com seu amor.

Gêmeos

O céu envia boas vibrações para sua carreira e seu bolso, por isso, trabalhe com garra e se atente às oportunidades de aumentar seus ganhos. Há chance até de conseguir uma comissão ou gratificação extra por um serviço realizado. Seu coração vai pedir um amor seguro, estável e tranquilo. A dois, valorize a união e surpreenda na intimidade.

Câncer

Você vai se sair muito bem nos estudos ou no treinamento para uma nova função no emprego. Mostre que tem disposição e interesse em aprender coisas novas e progredir. Evite o clima de rivalidades com colegas: trabalhe em equipe. Você vai esbanjar charme, mas não vai se contentar com aventuras. Seu coração quer compromisso.

Leão

Não desanime diante das dificuldades: confie na sua intuição, encare os problemas e faça as mudanças necessárias. Concentre-se para deixar o serviço todo em dia. Mostre seu potencial. Dúvidas ou decepções recentes podem deixá-la insegura no amor. Reaja! Seja discreta sobre suas conquistas. A união pede confiança e privacidade.

Virgem

O céu estimula as parcerias e as sociedades para seu signo, por isso, una-se aos colegas de confiança para cumprir as metas e conquistar os objetivos em comum. Amigos estarão ao seu lado para o que der e vier. Aceite convites para sair e conhecer gente nova. Fase cúmplice e carinhosa no romance. Namore muito!

Libra

A Lua deixa seu signo mais ambicioso e você vai investir toda sua energia para alcançar seus objetivos. Sua vaidade também será maior: bom dia para iniciar uma dieta. Quem está livre pode se interessar por alguém do trabalho ou por uma pessoa muito influente e poderosa. A dois, fale do futuro e faça planos.

Escorpião

Os estudos continuam favorecidos e você deve agarrar qualquer oportunidade de fazer um curso ou treinamento. Você também vai se destacar por sua criatividade e seu raciocínio rápido. No amor, afinidades de ideias serão essenciais para você. Converse e conheça melhor o alvo na paquera. Fase de muito diálogo e romantismo.

Sagitário

Você vai sentir um desejo maior de mudar o que incomoda e pode começar dentro de casa: livre-se de tudo que não usa mais e deixe seu cantinho mais gostoso. No trabalho, vai querer mais estabilidade. Pode ganhar uma grana inesperada, mas não gaste à toa. Muita sedução na paquera e no romance. Desejos à flor da pele.

Capricórnio

O céu indica que você pode fazer parcerias e acordos muito vantajosos ao longo do dia, mas controle suas reações. Some forças com os colegas e troque ideias para tornar o trabalho mais produtivo. Na paixão, o desejo de viver uma relação verdadeira e duradoura será ainda maior. Se você já achou seu par, aprofunde a relação e converse mais.

Aquário

Você pode aumentar a produtividade no trabalho com um pouco mais de disciplina e organização e terá um impacto positivo para seu bolso. Fique de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos, mas não assuma tarefas demais. Convívio com colega pode despertar novos sentimentos. A dois, compartilhem sonhos e ajudem um ao outro.

Peixes

Charme, simpatia e bom humor farão você se destacar em tudo o que fizer hoje. No trabalho, será muito fácil atrair clientes e agradar as pessoas. Em família, a sintonia com filhos e gente jovem será incrível. Mas é nas paqueras que a sua estrela vai brilhar ainda mais e pode até pintar romance. Na união, sintonia deliciosa.

Horóscopo nascido em 26 de maio

Quem nasce no dia 26 de maio é de Gêmeos com a personalidade de Aquário. Inteligentes e expansivos, têm a mente desenvolvida. Seu Q.I. é bem acima do normal. Seu número principal é o 29, formado de 2, da Lua e 9, de Marte. São duas influências muito diferentes, que juntos formam o 11, número que não se resume nem se simplifica. Símbolo de evolução, solidariedade e fraternidade.

Anjo do dia 26 de maio

O anjo protetor de hoje é Habuhiah, que tem o poder de conservar a saúde e de curar as doenças. Tem domínio sobre a fecundidade dos casais. Influi sobre a agricultura, as flores e os jardins. Ajuda a ter colheitas abundantes. O gênio contrário causa a esterilidade, provoca a peste e a fome. Influi sobre os insetos nocivos à terra e às plantas. Prejudica a produção da lavoura.