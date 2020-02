Horóscopo e anjo do dia 26 de fevereiro de 2020

Horóscopo do dia (1)

Áries

Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos. Não se deixe distrair com bobagens, você precisa de espaço para refletir. Sua vitalidade está em alta, durma mais para mantê-la assim.

Touro

Seu senso de humor o torna mais popular do que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que você precisa para as reorganizações que está fazendo

Gêmeos

Seu comportamento impulsivo pode levá-lo a disputas. Meça suas palavras para evitar essas tendências. Você está saudável, vai ter reflexos melhores e vai se sentir mais leve.

Câncer

Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. Você precisa ficar sozinho na calma completa para recarregar suas baterias. Seus processos mentais exigem descanso.

Leão

Sua capacidade de se adaptar às mudanças será destacada. Seria bom permanecer aberto às diferentes opções que se apresentam para você. Suas emoções reprimidas irão afetar a sua digestão – certifique-se de evitar alimentos picantes.

Virgem

Você está decidido a se reconciliar com todo mundo. Estar em agradável companhia irá permitir que você floresça. Tome precauções antes de mergulhar de cabeça em qualquer atividade física ou você vai se machucar antes mesmo de começar.

Libra

Você poderia fazer algo que vem adiando há muito tempo e você pode ser bem sucedido. Sua capacidade de descansar deixa muito a desejar e sua tensão não deixa você relaxar.

Escorpião

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e festividades estão próximas. Você está cada vez mais em forma e ficará satisfeito com seus esforços. Reduza o consumo de doces, eles não são a recompensa ideal.

Sagitário

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. Colabore sem reservas ou preocupação. Você não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo e vai precisar compensar isso descansando um pouco.

Capricórnio

O bom humor faz com que você seja simpático com as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Aquário

Você vai estar muito sensível para fazer qualquer julgamento real sobre os eventos que aparecerem. Não insista em ser forte sempre. Você será mais racional com mais facilidade do que o normal. É hora de começar uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Peixes

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer. Seja sensato.

O anjo que rege o dia 26 de Fevereiro é o Anjo Imamaiah. Este Anjo ajuda a destruir a força dos inimigos, as pessoas que só pensam em humilhar os mais fracos e auxilia todos que pedem socorro a ele para obter liberdade. Protege as viagens em geral e todos os que são desolados e solitários.