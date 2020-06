Horóscopo e anjo do dia 23 de junho de 2020

ÁRIES

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, seu regente, e hoje a Lua estará de boas com seu astro, dando impulso para suas resoluções e iniciativas, sobretudo no lar. Pode ter êxito ao negociar um bem de família ou quitar uma dívida e pôr fim a alguma preocupação. Na metade da manhã, a Lua muda de signo e cenário, ingressando em seu paraíso e enchendo seu Horóscopo de energias positivas.

TOURO

Trabalhe em equipe e interaja mais com os colegas para otimizar as tarefas. Ainda pela manhã, a Lua entra em sua Casa 4, envia proteção para o seu lar e passa a favorecer as atividades em seu cantinho. Home office deve render acima do esperado hoje. Pode faturar uma grana extra com algo feito em casa nas horas vagas.

GÊMEOS

Se lida com compras, vendas e comércio online, é um ótimo período para divulgar seus produtos. À noite, a Lua sorri para Vênus e manda vibes poderosas para a paixão. Pode rolar interesse especial por alguém do trabalho ou pessoa bem-sucedida. Seu carisma estará um arraso e você vai atrair paquera como um ímã. Ótima integração no romance.

CÂNCER

A união faz a força e você deve se aliar aos colegas para conquistar os objetivos em comum no trabalho. Pode iniciar um curso e abrir novas portas para a sua carreira. Na metade da manhã, a Lua ingressa em sua Casa do Dinheiro, mandando estímulos diretamente para as finanças: o momento é favorável para incrementar seus recursos, portanto, fique de antena ligada nas oportunidades de faturar uma grana extra.

LEÃO

Suas características leoninas vão ficar em evidência, você vai sentir suas energias renovadas e ficará bem mais confiante, sobretudo nos assuntos do coração. Além de estar em sua companhia, a Lua vai trocar likes com Vênus à noite, revelando um momento pra lá de favorável na paixão. As redes sociais colocarão você no centro das atenções e deve paquera rolar aos montes.

VIRGEM

Se perceber que precisa dar um stop para repor as energias, desacelere, inspire, respire e não pire. Depois de descansar, retome suas atividades. À noite, a Lua sorri para Vênus e promete emoções intensas no amor. Pode rolar química fortíssima com alguém pop e atraente. Talvez queira manter um romance em segredo.

LIBRA

A fada sensata da Lua fica de boas com Vênus e envia ótimas energias para a sua vida amorosa. Pode surgir um clima de romance com alguém da turma ou de outra cidade. Clima de grande afinidade na união. Companheirismo total com o love.

ESCORPIÃO

Se gosta de arriscar seus palpites em loteria, não deixe de fazer uma fezinha. Ainda pela manhã, a Lua muda para sua Casa 10 e deixa seu jeito ainda mais cheio de carisma. Será o momento de explorar suas habilidades e sobressair na vida profissional.

SAGITÁRIO

Será um bom período para dialogar e se entender com alguém da família: dê o primeiro passo, mas converse sem discutir. Ainda pela manhã, a Lua ingressa em Leão, seu signo irmão, trazendo novos horizontes e mais esperança para o seu coração. À noite, a Lua troca likes com Vênus e ilumina a paixão, anunciando boas novidades para o seu coração.

CAPRICÓRNIO

No trabalho, sua determinação, boa vontade e seu poder de convencimento vão motivar os colegas. Ainda pela manhã, a Lua migra para sua Casa da Saúde, fortalecendo seu bem-estar e os cuidados com a aparência. À noite, a Lua troca likes com Vênus, blindando seus ideais afetivos. Sua sensualidade vai ficar tinindo e será mais fácil atrair o crush.

AQUÁRIO

Fique de olho nas oportunidades, pegue firme no serviço e mostre do que é capaz. Apenas tenha cuidado para não extrapolar e acabar prejudicando a sua saúde: respeite seus limites. Ainda pela manhã, a Lua muda para o lado oposto do seu Horóscopo, revelando a importância dos relacionamentos em sua vida. Alianças, contratos e acordos recebem estímulos.

PEIXES

A Lua conclui a passagem pelo seu paraíso e fica de boas com Marte, garantindo criatividade, coragem e determinação em dobro para você se destacar. Defina o que quer e dê o primeiro passo rumo aos seus objetivos. Ainda na parte da manhã, a Lua ingressa em Leão, deixa seu jeito mais prestativo e focado nas tarefas que precisa cumprir.

Horóscopo nascido em 23 de junho

Os nascidos a 23 de Junho são de Câncer com a personalidade de Sagitário. Muita coisa é beneficiada pelo fator sorte. É só saberem aproveitar o momento certo. Gostam de ler, de se instruírem e de estarem bem informados. Seu número principal é o 27. Juntos e somados formam o 9 de Marte. Que os fazem corajosos e lutadores, atirados e ousados. Dá um jeito aventureiro de ser e de viver.

Anjo do dia 23 de junho

O anjo de hoje é Melahel, que dá proteção contra forças e energias negativas. Liberta da escravidão e dá apoio e protege os que precisam de apoio. Protege também a agricultura e faz obter boas colheitas. Atua sobre as plantas medicinais. Faz a pessoa pura, bem intencionada e de atitudes corretas.