Horóscopo e anjo do dia 23 de abril de 2020

ÁRIES

A Lua Nova traz oportunidade para mudar um padrão em sua vida financeira. Com essa influência, a dica dos astros é fixar um objetivo e guardar dinheiro para alcançá-lo. Aproveite essa influência também para resolver assuntos financeiros da família. No trabalho, suas forças podem ser concentradas em buscar um cargo de chefia ou posição de destaque. Na paquera, confie em suas qualidades para conquistar o crush. No amor, tome a iniciativa para resolver as pendências na vida a dois.

TOURO

No trabalho, a energia que os astros enviam é propícia para aprimorar, empreender e mostrar ao mundo as suas competências. Uma dica é procurar um especialista que aperfeiçoe sua forma de realizar suas atividades. Na paquera, se seu alvo for tímido ou introvertido, cabe a você chegar discretamente e fazê-lo saber de seu interesse. Na vida a dois, não se esqueça do seguinte: sempre é tempo de aprender mais sobre sexo, parceria e cooperação.

GÊMEOS

No trabalho, profissionais autônomos, pessoas que trabalham com vendas on-line ou com equipes podem ter bons resultados, mas tenha o cuidado de receber dos clientes antes de entregar a mercadoria. A Lua Nova traz a semente para superar medos. Se jogar seu charme na paquera, conseguirá pegar mais de um peixe na rede. Mantenha o controle sobre seu relacionamento conjugal, mas deixe que, em alguns assuntos, sua cara-metade tome decisões.

CÂNCER

Prefira executar seu trabalho sozinho pois renderá mais. Isso porque hoje as atividades em grupo exigirão de você capacidade de administrar os sentimentos dos outros. Na paquera, pense em ter alguém para momentos divertidos, evitando espantar pretendentes com a ideia de compromisso. O romance passará por uma prova de resistência. Aproveite essa energia para repensar a relação e ficar com o essencial.

LEÃO

A Lua Nova possibilita que plante algo, com seu jeito, no setor profissional. Junte tudo que aprendeu e fez, misture, crie e execute. Na paquera, se você trabalha com clientes ou pacientes, é possível que com um deles comece um relacionamento afetivo. No amor, poderá renovar os votos que fez quando se casou, ou reescrever outros e, numa cerimônia íntima, trocar presentes e declarações com o ser amado.

VIRGEM

O seu foco até a Lua Cheia está nos aprendizados, buscando aperfeiçoamento no trabalho ou divulgando o que faz nas redes sociais. Na paquera, os astros sugerem que você reveja suas necessidades afetivas e busque uma pessoa que lhe dê segurança. Se já tiver seu par, esse é o momento para olhar o caminho que trilharam e os êxitos que tiveram como casal. Relaxe, solte o desejo que sente e usufrua do prazer de estar com quem ama.

LIBRA

A Lua Nova pede que coloque suas competências a serviço da sua profissão, mas pensando em como seu trabalho pode modificar as vida das pessoas tocadas por ele. Na paquera, poderá encontrar um novo amor nos sites ou aplicativos de relacionamento ou enquanto estiver distraído se divertindo nas redes sociais. O relacionamento conjugal pode ficar mais leve se você parar de querer agradar sua alma gêmea o tempo todo.

ESCORPIÃO

A Lua Nova favorece a consolidação de parcerias que serão úteis para sua carreira e quem trabalha com clientes estará favorecido. Na paquera, se conhecer alguém que mexa com suas bases e traga novo ar em sua vida, aposte nessa relação. No amor, quanto mais você confiar e se abrir com o companheiro, mais fortalecerá o relacionamento. O aprendizado consiste em partilhar responsabilidades e conhecimentos.

SAGITÁRIO

Faça seu trabalho com toda atenção aos detalhes, por mais que isso seja tedioso e te aborreça. Revise e procure deixá-lo o mais funcional possível. A paquera deve fluir como menos espera e vai desenrolar facilmente. No amor, segure um pouco a sinceridade ao falar com o parceiro, de modo que prevaleçam amor e consideração.

CAPRICÓRNIO

O trabalho pode, e deve, trazer prazer para alcançar maior prosperidade. Valorize seu tempo, cobre o preço justo e dê o seu melhor. Para seduzir o crush, aposte no seu olhar confiante e direto. No amor, os astros anunciam que um novo ciclo pode estar começando em seu relacionamento conjugal. Permita que seja leve, lúdico, com foco no prazer físico e emocional do casal.

AQUÁRIO

Dia agitado para quem trabalha no setor hospitalar, em locais que ficam abertos 24 horas ou se a função requerer sigilo ou isolamento. Na vida profissional, fazer um curso rápido, ligado à sua profissão, agregará valor ao seu currículo. Na paquera, poderá se dar bem e até tomar a iniciativa para uma conversa. No amor, talvez o companheiro esteja pensando que você precisa dar mais atenção a ele do que ao trabalho.

PEIXES

Seu signo é classificado como pouco falante, mas a Lua Nova pede que divulgue seu trabalho, fale sobre suas qualidades e diga ao mundo o que faz de melhor. Envie currículos, faça marketing pessoal. Nesse movimento de exposição pública, poderá ser visto por alguém especial e iniciar um romance. No amor, reconhecer o quanto o companheiro ajudou a chegar onde está trará equilíbrio à relação.

Horóscopo nascido em 23 de abril

Os nascidos em 23 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Libra. São intuitivos, lúcidos e espertos, muito embora não pareçam. São autoritários e gostam de impor sua vontade e o seu desejo. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. São estes dois astros de grande instabilidade emocional. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere intuição, mediunidade, problemas psíquicos e espirituais.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Cavakiah, que ajuda a semear a paz, a harmonia nas famílias e entre pais e filhos. Atua sobre as heranças e partilhas amigáveis, tanto na área física como na área espiritual. Rege os testamentos e as sucessões e partilhas. Promove a conciliação entre familiares estremecidos.