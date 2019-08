Horóscopo e anjo do dia 21 de agosto de 2019

Áries

Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha destaque. Mas será preciso mergulhar no trabalho para alcançar bons resultados. Vênus favorece os cuidados com a saúde e a beleza. Paquera protegida. Palpites: 42, 06 e 33. Cor: azul-claro.

Touro

Astral favorável para correr atrás dos seus interesses e explorar seus pontos fortes. Boa fase para fazer planos para o futuro, especialmente se envolvem a família. Seu lado romântico deve encantar o par. Palpites: 07, 79 e 34. Cor: lilás.

Gêmeos

Será mais fácil lidar com tarefas que podem ser feitas a sós. Evite chamar muita atenção no trabalho e preste atenção ao seu sexto sentido. O diálogo terá papel importante na vida amorosa. Palpites: 62, 26 e 35. Cor: lilás.

Câncer

Expandir seus horizontes e experimentar algo novo são ótimas pedidas para esta quarta. Um aumento pode ser conquistado se redobrar seus esforços. A paquera fica mais animada! Palpites: 99, 00 e 09. Cor: preto.

Leão

Mostre seu lado responsável, encare as tarefas com disposição e não esconda o seu interesse em um aumento ou uma promoção. Dê o primeiro passo se está a fim de alguém. Palpites: 01, 19 e 55. Cor: dourado.

Virgem

Aposte na criatividade e no trabalho em equipe para chegar mais longe do que imagina. A Lua favorece os planos de quem pensa em viajar. Paixão à distância tem tudo para tocar seu coração. Palpites: 74, 65 e 02. Cor: branco.

Libra

Podem surgir mudanças inesperadas e você terá que ajustar seus planos. Boa fase para se aprofundar em assuntos místicos ou religiosos. A sensualidade será sua melhor arma na paquera ou na união. Palpites: 93, 30 e 66. Cor: creme.

Escorpião

No serviço, unir forças com os colegas pode ser a melhor maneira de alcançar o que deseja. Parceria com amigo(a) conta com excelentes vibrações. Lance iniciado agora pode se tornar duradouro. Palpites: 22, 85 e 76. Cor: cinza.

Sagitário

Colocar ordem nas suas coisas e fazer alguns sacrifícios na carreira será a melhor maneira de se destacar no emprego. A vida afetiva não traz grandes novidades, mas tente sair da rotina. Palpites: 95, 50 e 59. Cor: laranja.

Capricórnio

Pode ter sorte em jogo ou sorteio. Bom momento para investir nos estudos e aprender coisas novas. Sua intuição pode ter um papel importante se souber ouvi-la. Na paquera, você estará irresistível! Palpites: 15, 69 e 87. Cor: rosa.

Aquário

Tudo indica que bom-senso e praticidade serão suas melhores qualidades no trabalho. Os laços com a família ganham destaque. A vida conjugal estará protegida pelas estrelas! Palpites: 43, 52 e 70. Cor: vinho.

Peixes

Você conta com raciocínio rápido e boas ideias nesta quarta, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Vênus protege seu relacionamento e ajuda a blindar o romance. Palpites: 62, 89 e 53. Cor: marrom.

Horóscopo nascido em 21 de agosto

Os nascidos a 21 de Agosto são do signo e de Leão com a personalidade de Escorpião. São exigentes e gostam das coisas organizadas e da disciplina. Podem se indispor na família ou com algum parente idoso ou bem mais velho do que eles. Longe do lugar onde nasceram podem se dar melhor. Seu número principal, do dia do nascimento na Astrologia Cabalística é o 26. A soma dá o 8, de Saturno, que os fazem materialistas, em busca do dinheiro e da segurança financeira. Podem ter boa saúde e vida longa. Podem adquirir bem de herança.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haziel, que leva a conseguir a misericórdia divina. Ajuda a conseguir riquezas e fortuna por meios lícitos e do seu próprio trabalho. Dá controle das emoções e dos sentimentos. Realiza o cumprimento de uma promessa. Faz bem se relacionar com pessoas famosas e celebridades. Ajuda a promover a paz e a harmonia no meio doméstico e familiar. Leva a conseguir o perdão das falhas cometidas. O Gênio contrário é o da hipocrisia, do ódio, do ressentimento, que engana e promove a desunião entre as pessoas.