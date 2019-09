Horóscopo e anjo do dia 20 de setembro

Áries

Mesmo estando com a razão, pegue leve nas discussões no seu serviço. Se estiver num relacionamento firme, encare com leveza e bom humor as manias do seu par. Sensualidade na cama! Palpites: 87, 06 e 51. Cor: verde.

Touro

Se estiver pensando em chutar o pau da barraca e largar o emprego, procure uma nova colocação antes. Na união, invista nas conversas e valorize o tempo em que estão juntos. Palpites: 16, 07 e 52. Cor: cinza.

Gêmeos

Dia de muita inspiração para quem trabalha com comunicação, administração, marketing ou transações imobiliárias. Caso já tenha um amor, o momento será de descontração. Palpites: 71, 62 e 53. Cor: verde-escuro.

Câncer

Chegou a hora de se posicionar como líder nas funções profissionais que exerce. Graças à sua segurança emocional, saberá se destacar. Chance de encontrar sua cara-metade em eventos sociais. Palpites: 54, 90 e 99. Cor: vinho.

Leão

Poderá fazer planos para sua carreira e até considerar a possibilidade de trocar de emprego. Saúde favorecida. Na paixão, a dúvida entre duas pessoas talvez atrase uma definição da sua parte. Palpites: 19, 01 e 73. Cor: amarelo.

Virgem

Acredite no seu potencial de comando e tome as rédeas de sua vida profissional. Se já tiver seu par, Netuno tornará a relação mais romântica, e estar com seu amor será um grande prazer. Palpites: 47, 65 e 92. Cor: creme.

Libra

Seu serviço será elogiado e esse reconhecimento poderá chegar aos ouvidos de pessoas importantes. A dois, vai sentir que o lance cria raízes e ganha mais qualidade. Palpites: 12, 84 e 66. Cor: azul.

Escorpião

Energia redobrada para o serviço. A Lua favorece a resolução de problemas. Se conhecer alguém que te faça suspirar, é grande a possibilidade de esse contato virar compromisso, mas vá com calma. Palpites: 76, 31 e 40. Cor: pink.

Sagitário

O foco do seu trabalho será nas atividades em parceria ou para solucionar conflitos entre os colegas. Área de vendas também está favorecida. Uma pessoa discreta deverá balançar seu coração. Palpites: 95, 59 e 32. Cor: prata.

Capricórnio

Você pode usar todas as ferramentas que já possui para fazer seu serviço da melhor maneira nesta sexta-feira. Pode se interessar por alguém mais jovem caso esteja só. Palpites: 87, 24 e 42. Cor: azul-claro.

Aquário

Momento de reflexão para você pensar na vida e nas suas escolhas. Não gaste energia em discussões que não acrescentam nada. Evite que o excesso de atividades sociais interfira na sua união. Palpites: 43, 16 e 79. Cor: lilás.

Peixes

Sua cabeça estará boa para resolver problemas e encontrar soluções para dificuldades. Sua atenção deve se voltar para a família. Separe um tempo para sair e paquerar se estiver com solteiro (a). Palpites: 17, 53 e 80. Cor: prata.

Horóscopo nascido em 20 de setembro

Os nascidos a 20 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes, populares, ativos, espertos e têm muita energia. Fazem críticas e observações mescladas de irreverência, malícia, ironia e criatividade. Seu número principal é o, 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina, que se harmonizam entre si. Mas juntos formam o 8 ,de Saturno, astro que revela seu lado duro, exigente, crítico e cobrador, metódico e materialista, ambicioso e cruel, muitas vezes. Revela saúde boa e vida longa.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Behael, que cura doenças, dá saúde e longa vida. Consegue a misericórdia divina nos momentos de dificuldades. Incentiva o amor paternal e o amor filial. Faz os filhos obedientes e os pais generosos.