Horóscopo e anjo do dia 20 de novembro de 2019

Áries

O astral é favorável para mudar alguns hábitos e investir em uma rotina mais saudável. Poderá se destacar no trabalho. Pode ser que a paquera não traga novidades agora, mas não desanime. Palpites: 80, 26 e 08. Cor: marrom.

Touro

Pode se destacar em tarefas que exigem criatividade ou habilidade para lidar com pessoas. Aproveite o astral favorável para conhecer gente nova. A dois, aguarde muito romantismo e carinho. Palpites: 36, 81 e 54. Cor: Pink.

Gêmeos

Talvez tenha que se dedicar mais a assuntos familiares. Parentes podem ajudar a conseguir um emprego, se busca por um. Programa caseiro pode ajudar a fortalecer os laços com quem ama. Palpites: 01, 46 e 37. Cor: laranja.

Câncer

Boas ideias poderá colocar o serviço em dia e causar uma boa impressão. Colocar o papo em dia com os amigos ajuda a levantar o astral. Tome a iniciativa para seduzir a pessoa amada. Palpites: 74, 47 e 11. Cor: prata.

Leão

Bom momento para dar o primeiro passo atrás do sonho da casa própria. Você pode investir em algo que deseja muito — aumente seu patrimônio. Rolo com um amor antigo não está descartado. Palpites: 84, 39 e 93. Cor: dourado.

Virgem

Será mais fácil organizar suas coisas e dar o primeiro passo para conseguir o que quer. Ouça pontos de vista de outras pessoas. Na paquera, mostre seu lado animado e invista em um bom papo. Palpites: 04, 76 e 94. Cor: bege.

Libra

Ouça seu sexto sentido para aproveitar uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Com outros assuntos ocupando a sua atenção, a vida conjugal ou a paquera pode ficar de lado. Palpites: 86, 77 e 05. Cor: azul-escuro.

Escorpião

Hoje, você pode se envolver com novas ideias e antigos sonhos. Parceria ou sociedade com um amigo tem tudo para dar certo! Há sinal de sintonia com quem ama. Palpites: 51, 33 e 60. Cor: verde.

Sagitário

Se está disputando uma promoção, tem tudo para se dar bem! Sexto sentido afiado pode ajudar até na hora de cuidar da saúde. A paquera talvez não corra da maneira que gostaria. Palpites: 52, 97 e 07. Cor: verde-claro.

Capricórnio

Se desejar conquistar uma vida melhor, será preciso aumentar seus conhecimentos, inclusive na sua área de atuação. Se estiver só, há chance de viver um romance à distância. Palpites: 08, 44 e 26. Cor: marrom.

Aquário

Se pensar em trocar de emprego ou mudar de área, suas chances de sucesso serão maiores agora. Pode descobrir algum segredo sem querer. O desejo esquenta a vida sexual e anima o romance! Palpites: 18, 00 e 36. Cor: vinho.

Peixes

Aproxime-se dos colegas e procure agir em equipe para aumentar seu rendimento no trabalho. O desejo de assumir compromisso deve crescer e pode animar a paquera. Palpites: 37, 10 e 64. Cor: lilás.

Horóscopo nascido em 20 de novembro

Os nascidos no dia 20 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. Parecem exigentes, mas são afetivos e ligados à família. São sentimentais e românticos. Seu número principal, do dia do nascimento, na astrologia cabalística, é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno, cujas influências mais fortes se fazem sentir na terra e em toda natureza. A soma dá o 10 e 0 1, do Sol, que confere liderança, poder e grande solidão.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ierathel, que ajuda aqueles que são atacados injustamente. Dá sucesso nos empreendimentos sérios. Faz resignar-se diante do inevitável. Faz esquecer os fatos e as más lembranças do passado. Propaga as luzes, a civilização e a liberdade. Favorece a conquistar boa posição social e financeira. Faz apreciar as artes, a justiça e a literatura.