Horóscopo e anjo do dia 18 de outubro de 2019

Áries

Os astros recomendam muito cuidado com as palavras hoje. Evite comentar segredos e projetos. Converse muito com quem ama e não deixe nada abalar a harmonia do romance. Palpites: 86, 59 e 68. Cor: amarelo.

Touro

Assuntos de grana vão exigir mais atenção ao longo do dia. É do trabalho que virão seus ganhos. Forte ligação com colega pode indicar amor, será? Fase envolvente no romance. Palpites: 78, 69 e 87. Cor: rosa.

Gêmeos

Você pode se decepcionar com algum projeto pessoal ou de trabalho. Mas não deixe isso abalar sua confiança: levante a cabeça e siga em frente. À noite, pode ter boas surpresas na paquera. Palpites: 07, 97 e 70. Cor: branco.

Câncer

Talvez precise de mais sossego para se concentrar hoje. Pode ter imprevisto numa viagem ou preocupação com pessoa de outra cidade. No amor, uma postura discreta pode atrair a pessoa certa. Palpites: 08, 53 e 44. Cor: marrom.

Leão

Pode se aborrecer com amigos no início do dia. É preciso liberdade para correr atrás do que quer. Passeios e papos descontraídos podem estimular a paquera ou dar novo ânimo à vida a dois. Palpites: 36, 99 e 81. Cor: Pink.

Virgem

É melhor não contar muito com os colegas hoje. Pode enfrentar rivalidades. Se precisar de apoio, é na família que deve buscar auxílio. Respeite as diferenças no romance e saiba a hora de ceder. Palpites: 64, 10 e 55. Cor: laranja.

Libra

Ouça conselhos de pessoas bem-sucedidas. Sua saúde pode estar mais frágil, vá ao médico. Viagem ou contato com alguém de outra cidade trará alegria. Abuse do seu charme na conquista. Palpites: 29, 74 e 02. Cor: prata.

Escorpião

É melhor não contar demais com a sorte e fugir de jogos ou investimentos de risco. Atração proibida ficará mais forte, só cuidado para não se iludir. O romance pede mais confiança. Palpites: 21, 84 e 12. Cor: dourado.

Sagitário

Quem trabalha com parentes vai precisar de muito jogo de cintura para evitar atritos. O romance está no ar e é um bom dia para conhecer alguém. Se já achou seu par, reforce o companheirismo. Palpites: 40, 76 e 13. Cor: bege.

Capricórnio

Cuidado com as fofocas no trabalho. Evite se automedicar, vá ao médico! Respeite seus limites. Quem está livre pode se interessar por colega. Na vida a dois, melhore o diálogo. Palpites: 50, 86 e 59. Cor: azul-escuro.

Aquário

A Lua traz sorte e muita criatividade. Não conte com o que ainda não recebeu e evite gastos para não se arrepender. Sucesso na conquista. A dois, que tal uma viagem ou um passeio diferente? Palpites: 51, 33 e 78. Cor: creme.

Peixes

Sua experiência vai fazer a diferença no trabalho. Seu poder de atração está com tudo, mas pode faltar pique para sair de casa hoje. Já no romance, o clima vai esquentar em quatro paredes. Palpites: 16, 34 e 43. Cor: verde-claro.

Horóscopo nascido em 18 de outubro

Os nascidos a 18 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra e Áries. Eles são apaixonados e entusiasmados em tudo o que fazem. Muito embora sejam, na adolescência, confusos e indecisos, necessitando de estímulos e incentivos para escolherem um rumo na vida. Podem gostar de esportes ou se dedicarem ao atletismo com grande sucesso. Seu número principal é o 25. Podem causar um comportamento leviano e inconsequente. Mas a soma dá o 07, de Netuno, que lhes confere intuição e dons paranormais. Que causa pessimismo e falta de confiança em si, timidez e limitações.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ayael, que confere boa saúde e vida longa. Que cura as doenças e confere longevidade. Dá aptidão para as ciências modernas e avançadas. Confere sabedoria e iluminação divina. Consola nos sofrimentos e nas adversidades da vida. Dá desejo de progredir e de prosperar.