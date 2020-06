Horóscopo e anjo do dia 18 de junho de 2020

ÁRIES

A Lua sorri para Júpiter, Marte e Plutão, blindando suas finanças e sua vida profissional. Você pode ter ideias e soluções práticas e engenhosas para ampliar seus ganhos e se livrar das preocupações. Batalhe pelas suas ambições e fique de antena ligada nas oportunidades, pois há chance conseguir uma conquista importante hoje.

TOURO

Trabalhar em equipe será uma boa opção para alcançar seus propósitos. Busque o apoio dos colegas, lidere o grupo e aposte na troca de experiências para aprender e se aperfeiçoar no que faz. Terá sucesso em cursos, concursos e assuntos de justiça. Nos assuntos do coração, há sinal de forte atração por alguém do seu círculo de amizades.

GÊMEOS

Sua intuição está acentuada e pode revelar os melhores caminhos, então, confie em seus instintos. No fim da tarde, a Lua ingressa em seu signo e troca likes com Saturno logo em seguida, anunciando uma noite cheia de estímulos em seus contatos e conversas. Pode ter surpresas agradáveis com gente que está distante.

CÂNCER

Aposte na união e some forças com alguém de confiança para cumprir suas metas e chegar aonde quer. Também pode iniciar um curso ou aprender algo valioso para a sua carreira. Essa quinta ainda será superpositiva para interagir nas redes sociais, demonstrar seu carinho à turma e fazer novas amizades. Pode conhecer alguém e sentir uma paixão à primeira vista.

LEÃO

Dedique-se às tarefas com firmeza, pois os frutos vão valer a pena. O momento também é indicado para cuidar da saúde e da beleza. À noite, a Lua ingressa em Gêmeos e sorri para Saturno, dando sinal verde para as amizades e o amor. Seu charme vai atrair como ímã.

VIRGEM

A Lua revela que o momento é oportuno para começar coisas diferentes, ampliar e lapidar seus conhecimentos. No trabalho, unir-se aos colegas será produtivo e você terá facilidade para liderar. Agir em equipe será vantajoso para todos e uns vão aprender com os outros. No final da tarde, a Lua migra para Gêmeos, elevando seu lado sociável, seu carisma e popularidade.

LIBRA

A Lua fica de boas com Marte, Júpiter e Plutão, revelando que o momento é propício para promover mudanças em casa e no trabalho. Você terá mais praticidade para organizar as coisas e desprendimento para descartar o que não usa mais. Será mais fácil, também, abandonar vícios e investir numa vida mais saudável: valorize seu bem-estar.

ESCORPIÃO

Troque ideias com os colegas, pois isso pode render soluções e projetos supercriativos. Marte também vai renovar a sua sorte e você pode aproveitar essa influência positiva para fazer uma fezinha e participar de sorteios no Instagram e no Facebook!

SAGITÁRIO

A Lua troca likes com Marte, Júpiter e Plutão, indicando conquistas no serviço e também para o seu bolso. Bom período para negociar bens de família ou tomar decisões que terão impacto positivo na situação financeira, sua e dos parentes próximos. À noite, a Lua migra para sua Casa 7 e garante que as chances de começar namoro firme melhoram sensivelmente. Pode pintar um pedido de namoro ou até mesmo casamento.

CAPRICÓRNIO

Sua estrela brilhará intensamente nesta quinta e quem garante é a Lua, que vai encher seu paraíso astral de boas energias ao formar aspectos superpositivos com Marte, Júpiter e Plutão. A sorte vai soprar em sua direção e você pode conseguir tudo que quiser hoje, ainda mais se explorar sua simpatia e boa lábia, que estarão em evidência.

AQUÁRIO

Marte traz boas novas para o seu signo logo cedo e abre o dia em sintonia com Lua, dando uma bela injeção de ânimo para o seu signo batalhar pelos interesses materiais. Você terá pique de sobra para correr atrás dos assuntos que envolvem dinheiro e sua determinação pode garantir alívio para toda a família. Talvez consiga quitar uma dívida e livrar-se das preocupações.

PEIXES

Os astros fazem muitos movimentos hoje e prometem uma quinta-feira das mais animadas para o seu signo. A Lua realça o seu dom para se comunicar e revela que o diálogo será o caminho mais curto para resolver qualquer situação, sobretudo de manhã e à tarde.

Horóscopo nascido em 18 de junho

Os nascidos no dia 18 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos-Câncer. São originais, inteligentes e criativos. Possuem raciocínio rápido e captam as coisas com facilidade. Seu número principal é o 21, formado de 2 lua e de 1 Sol. A soma e redução dá 3, de Júpiter, que confere sabedoria, generosidade e qualidades de mestre e professor. Revela também, duplicidade amorosa e conjugal.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 18 de junho é Caliel, que concede vitórias nas causas justas e nos processos judiciais. Faz encontrar aliados importantes em Advogados ou Juízes de Direito. Faz triunfar os inocentes e encontrar os culpados. Confere vocação para o Magistério e o Direito.