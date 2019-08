Horóscopo e anjo do dia 14 de agosto de 2019

Áries

Ótimo momento para confiar na sorte e fazer uma fezinha! Tente algo diferente, desde que não envolva grandes gastos. Você e um amigo podem se desentender. A dois, valorize o companheirismo! Palpites: 35, 89 e 26. Cor: amarelo.

Touro

Vida profissional em destaque: você pode chegar mais longe do que imagina! Não tenha receio de mudar algo para alcançar resultados melhores. Na conquista, você vai valorizar muito a aparência. Palpites: 63, 99 e 81. Cor: vermelho.

Gêmeos

No trabalho, concentre-se nas suas tarefas e fuja de conversas paralelas ou distrações. Se anda pensando em viajar, talvez seja preciso redobrar a cautela. No amor, saia da mesmice. Palpites: 55, 64 e 46. Cor: vermelho.

Câncer

Habilidade para lidar com dinheiro em alta. Tenha jogo de cintura para contornar imprevistos no serviço. Pode se dar bem se ouvir sua intuição. Alguém atraente e sensual deve surpreender seu coração. Palpites: 92, 38 e 74. Cor: branco.

Leão

Trabalhar em equipe deve ser um desafio complicado, ainda mais se estiver competindo com um colega para assumir um novo cargo. Se está só, vai buscar alguém que sonhe com compromisso. Palpites: 84, 39 e 03. Cor: roxo.

Virgem

Será mais fácil cuidar das tarefas do dia a dia se puder contar com pessoas próximas. As estrelas avisam que podem surgir situações tensas no trabalho. Não deixe a rotina atrapalhar a vida amorosa. Palpites: 94, 13 e 04. Cor: cinza.

Libra

Você conta com a sorte e pode se dar bem em jogo ou aposta. Astral favorável para esclarecer qualquer assunto ou convencer alguém dos seus pontos de vista.Vai encantar quem ama sem fazer esforço! Palpites: 50, 77 e 32. Cor: amarelo.

Escorpião

Pode receber conselhos de um parente, inclusive sobre grana. Seu lado ambicioso ganha destaque e vai correr atrás de novas oportunidades no trabalho. A paquera traz desafios, mas não desanime. Palpites: 24, 96 e 87. Cor: rosa.

Sagitário

Vale a pena compartilhar suas ideias com os colegas ou com a chefia, inclusive as mais ousadas. O trabalho pede cuidado com mal-entendidos. O diálogo com quem ama está protegido. Palpites: 70, 97 e 16. Cor: branco.

Capricórnio

Preste atenção ao seu sexto sentido. Lidar com assuntos que envolvem herança, imposto ou dinheiro de terceiros pode ser produtivo. Aposte na sensualidade para fisgar quem deseja. Palpites: 80, 44 e 53. Cor: marrom.

Aquário

É hora de você renovar as esperanças e traçar novos planos. Mas não deixe a família interferir demais em sua vida, ok? O seu jeito sonhador reforça a sintonia na vida a dois. Palpites: 63, 09 e 36. Cor: pink.

Peixes

Concentre-se nas tarefas que exigem dedicação e esforço. Preste atenção em seu sexto sentido e não confie demais nos colegas. Se está a fim de alguém, mantenha segredo por enquanto. Palpites: 19, 37 e 10. Cor: dourado.

Horóscopo nascido em 14 de agosto

Os nascidos a 14 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São positivos e otimistas, confiam em si mesmos e acreditam também na sorte. Por isso acabam vencendo e alcançando o triunfo naquilo que se propõem. Seu número principal é o 19, formado de 1, Sol e de 9, Marte, números de liderança, otimismo, poder e mando, autoridade e egocentrismo. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que repete todas as características do número, que dá liderança, poder e solidão.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Jeliel, que confere otimismo, confiança em si, alegria e espírito agradável. Ele Confere boa educação, cortesia e grande paixão pelo sexo oposto. Confere paz, harmonia e felicidade na vida conjugal. Faz dominar os instintos e conhecer a verdade.