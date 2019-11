Horóscopo e anjo do dia 13 de novembro de 2019

Áries

Raciocínio rápido fará com que se destaque no trabalho. Aproveite para fazer novos contatos ou colocar a conversa em dia com os amigos. A dois, a relação conta com uma dose extra de desejo. Palpites: 55, 01 e 46. Cor: vermelho.

Touro

Se concentre nas finanças organizando seus gastos. As estrelas protegem os relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional. Encontro com os amigos pode movimentar até a paquera. Palpites: 02, 38 e 47. Cor: branco.

Gêmeos

Priorize os assuntos ou tarefas que dependem do seu esforço para dar certo, inclusive nos estudos. Cuide melhor do seu corpo. Se estiver a fim de alguém próximo, não esconda seu interesse. Palpites: 57, 03 e 93. Cor: roxo.

Câncer

Poderá, descobrir um segredo, mesmo que seja sem querer. No trabalho, algumas tarefas podem exigir sigilo. Você vai esbanjar charme e tem tudo para se destacar nos assuntos do coração. Palpites: 49, 67 e 04. Cor: cinza.

Leão

Seu lado sonhador e idealista estará evidente e não poupará esforços para ajudar pessoas importantes para você. Você e a sua cara-metade podem descobrir novos interesses em comum. Palpites: 68, 41 e 14. Cor: amarelo.

Virgem

Na vida profissional, se tem planos mais ambiciosos, o jeito é mergulhar no trabalho e mostrar que pode dar conta das suas responsabilidades. Converse mais com quem ama. Palpites: 60, 78 e 24. Cor: rosa.

Libra

Se pensar em iniciar um curso ou tem planos de se dedicar mais aos estudos, vá em frente. Isso pode ser importante para você dar um salto na carreira! Pode se encantar com alguém que mora longe. Palpites: 43, 79 e 61. Cor: branco.

Escorpião

Boas energias se livrar do que não usa mais. No trabalho, é hora de encerrar tudo o que está pendente antes de começar uma nova fase. A vida amorosa conta com mais descontração. Palpites: 89, 53 e 44. Cor: marrom.

Sagitário

Vai ser mais fácil trabalhar em grupo. Há chance de se destacar ao lidar com tarefas que precisam da colaboração de outras pessoas. Você e o seu amor estarão mais próximos hoje. Palpites: 90, 99 e 63. Cor: pink.

Capricórnio

Determinado, poderá dar conta das tarefas. A saúde também precisa de uma atenção extra.A companhia dos amigos será bem-vinda para espairecer e relaxar. Há sinal de mais sintonia com o par. Palpites: 55, 73 e 19. Cor: branco.

Aquário

Com a lua no seu paraíso astral, tudo parece correr melhor agora e a sorte vai sorrir para você — faça uma fezinha. Charme e simpatia serão suas melhores armas na conquista e você vai se destacar. Palpites: 74, 29 e 83. Cor: prata.

Peixes

Talvez tenha que dedicar um tempo extra para lidar com assuntos domésticos ou familiares nesta quarta. Faça sua parte e tudo vai ficar bem. Pode se encantar com uma pessoa de fora. Palpites: 66, 03 e 75. Cor: dourado.

Horóscopo nascido em 13 de novembro

Os nascidos no dia 13 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Gêmeos. Sua vida não é fácil, pois têm que enfrentar situações angustiantes e polêmicas, em várias fases da vida. Seu número principal do dia do nascimento é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam através de suas naturezas feminina e masculina, respectivamente. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que confirma a generosidade, a sabedoria o gosto pelos estudos e vocação para o magistério. Mas pode causar dúvida e incerteza conjugal. Estão sujeitos à duplicidade amorosa e conjugal e a conflitos em decorrência disso.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Palmaliah, que tem o dom de converter ao cristianismo. Tem o dom de converter à religião, leva à teologia e à moral. Leva a compreender as Leis divinas. Dá compreensão e moderação. Inclina para a castidade e a piedade. Dá vocação para a carreira religiosa e para os trabalhos missionários.