Horóscopo e anjo do dia 13 de maio de 2020

ÁRIES

A partir de hoje o planeta vermelho começa a agir em sua 12ª Casa Astral. Por um lado, isso pode deixar o comportamento do seu signo mais contidão e com tendência a guardar mágoas. Por outro lado, a energia marciana vai tornar a sua intuição mais certeira e poderosa. Ouça seu sexto sentido, mas evite tomar decisões de cabeça quente.

TOURO

Marte dará um impulso incrível para você colocar em prática um ambicioso projeto para o futuro, só espero que não seja o de dominar o mundo! Você contará com mais coragem para agir e ousar em suas iniciativas, além de demonstrar mais liderança em suas atividades. Também terá facilidade para encontrar aliados, por isso, conte com os amigos para atingir seus objetivos.

GÊMEOS

Foque em seus planos e não perca oportunidades de colocar seus ideais em ação. Pode assumir uma nova responsabilidade e mostrar o tamanho da sua liderança no setor profissional. A Lua também avisa que momento é oportuno para se aperfeiçoar através de cursos, tutoriais e treinamentos. Nos assuntos afetivos, pode pintar uma paixão avassaladora por alguém do trabalho ou por uma pessoa influente.

CÂNCER

O recado vem de Marte, que promete experiências estimulantes para o seu crescimento, seja no campo profissional, seja para lapidar seus talentos pessoais. Se quiser mudanças, arregace as mangas e você que lute! É hora de sair da zona de conforto e trilhar novos caminhos, mas sem medo do que desconhece. No amor, atração por pessoa amiga, colega ou crush de outra cidade pode ficar irresistível.

LEÃO

Você tem tudo para entrar em um novo ciclo e deixar pra trás o que empata sua felicidade. Portanto, chegou a hora de colocar em prática as mudanças que tanto deseja para sua vida. Avalie o que realmente quer e dê o primeiro passo. A energia marciana garante coragem e determinação de sobra para você batalhar pelos seus desejos.

VIRGEM

Troque informações, experiências e promova a integração com seus parceiros profissionais, pois seu empenho será um exemplo e um estímulo para os colegas. Aproveite a interatividade e aprenda com eles também. Lutem juntos para a conquista de objetivos que possam beneficiar a todos. Hoje a Lua pede para dar mais atenção para a saúde e o bem-estar: explore seu lado zeloso, capriche no álcool gel e cuide-se como deve.

LIBRA

Terá garra de sobra para buscar uma nova oportunidade, se procura emprego. Enquanto isso, a Lua segue no ponto mais positivo do seu Horóscopo e revela: se depender de sorte, você só terá motivos para comemorar. No lado amoroso, vai esbanjar charme e pode fazer alguém próximo se apaixonar.

ESCORPIÃO

A sorte vai soprar para o seu lado nesta fase e até mesmo as tretas mais difíceis vão parecer fáceis de resolver: iniciativa e pode de decisão não vão te faltar. Se você gosta de jogos e sorteios, o momento pode ser bom para arriscar seus palpites e fazer uma fezinha. Agora, é na paquera que a sua estrela vai brilhar mais. Uma paixão pode surgir de repente e invadir o seu coração.

SAGITÁRIO

Você vai defender as pessoas que estima com unhas e dentes, mas também pode se envolver em tretas com mais facilidade no convívio familiar. Procure dialogar e evite discutir quando estiver de cabeça quente. No trabalho, também é bom ter cuidado com mal-entendidos. No campo sentimental, a Lua dá um toque: é hora de apostar na simpatia para atrair e conquistar quem deseja.

CAPRICÓRNIO

O planeta vermelho vai deixar a sua sinceridade tinindo e a sua língua bem afiada, por isso, todo cuidado será pouco para não se envolver em conflitos, tretas e discussões acaloradas. Em compensação, sua criatividade estará a mil e será ótima aliada, seja para explorá-la no trabalho, para improvisar soluções inventivas ou ainda para restabelecer o entendimento com quem convive.

AQUÁRIO

Marte ingressa hoje em sua Casa da Fortuna, dando força, dinamismo e espírito de luta para correr atrás das oportunidades com muita determinação. Pode iniciar um negócio promissor ou alcançar uma conquista no emprego que pode representar uma mudança importante. A Lua realça seus talentos e sua originalidade: aproveite para pensar fora da caixa e aposte em suas ideias inovadoras.

PEIXES

O astro vai te dar vitalidade extra para perseguir seus propósitos e tudo indica que terá muita fé em seu taco para vencer qualquer obstáculo. A Lua prossegue em sua 12ª Casa e fortalece o seu sexto sentido: é o momento de explorar sua intuição para escolher os melhores caminhos a seguir.

Horóscopo nascido em 13 de maio

Os nascidos no dia 13 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Virgem. Possuem inteligência privilegiada e um raciocínio rápido e preciso. São espertos e têm facilidade para aprender e captar as coisas. Em geral são bons negociadores, vendedores, comunicadores e oradores. Seu número principal é o 15, formado de 1, símbolo do Sol, e de 5, símbolo de Mercúrio. A soma dos valores dá o 6, de Vênus, que o envolve com a beleza, as Artes e a bondade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mebahiah, que dá força moral, espírito de justiça e confere aos casais a fertilidade. Consola, dá esperança e alegria. Em geral forma uma grande família. Dá o dom de confortar e de aconselhar, orientar e estimular. Infunde confiança e alegria de viver. Tem ação sobre a religião e a fé. Influi na ação da bondade, da generosidade, da piedade e no cumprimento dos deveres. O Gênio contrário é o inimigo da verdade, da religião e da regeneração da humanidade.