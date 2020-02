Horóscopo e anjo do dia 13 de fevereiro de 2020

Áries

Aproveite o clima na companhia da pessoa amada, mas saiba que pode haver ciúme. Tanta agitação vai resultar na tendência de gastar mais dinheiro. Além disso, não se deixe levar pelo clima e mantenha mais discrição sobre suas decisões e não se precipite em suas ações. Olhe com mais carinho para seus familiares. Boa saúde.

Touro

O trabalho te exigirá maior poder de adaptação e conhecimento. O dia favorece a assinar documentos e fazer acordos por escrito e o diálogo será a melhor forma de conseguir chegar a um denominador comum. No amor, cuidado com a ansiedade, brigas e discussões que não valem a pena. O melhor é manter a abertura para o diálogo.

Gêmeos

No trabalho, os astros prometem crescimento que gera satisfação. Na vida financeira, os astros pedem que você calcule os riscos em sua condução financeira. Os mais velhos necessitam da sua atenção redobrada e podem exigir isso de uma forma até grosseira. No amor, saiba perdoar as falhas da pessoa amada.

Câncer

Converse para se entender com as pessoas de uma forma pacífica. No trabalho, procure terminar tudo que iniciar. Nas finanças, seja prudente ao fazer qualquer gasto maior no momento. Na saúde, atenção aos olhos. No amor, confie mais no seu taco e deixe tudo fluir.

Leão

Leão, nesta quinta, os astros recomendam abrir o olho porque um adversário ou concorrente vai tentar armar alguma coisa contra seus interesses profissionais: proteja-se! Na saúde, boa hora de consultar um dentista. No amor, momento em que o carinho prevalecerá e promessa de experiências sexuais intensas.

Virgem

Hoje algumas coisas que pareciam impossíveis devem acontecer naturalmente. Promessa de paz no lar. No ambiente de trabalho, tenha ousadia para conquistar mais seu espaço e direitos. No amor, você está a caminho da realização e a promessa dos astros é de muita intimidade. Sexualidade em alta.

Libra

Libra, hoje o trabalho exigirá concentração e empenho além do normal. Nas finanças, oportunidades de fazer uma grana devem surgir, mas cuidado com as reservas. Saúde em alta. A vida social intensa e o setor amoroso agitado exigem equilíbrio e bom senso.

Escorpião

Olhe para a frente e não fique se lamentando ou reclamando de alguma coisa. As lamentações criam uma aura negativa ao seu redor e afugentam as pessoas da sua companhia. Aproveite o que tem em mãos e agradeça a Deus por isso. Isso vale também para o amor. Além disso, o dia será agitado e com muitos afazeres: procure terminar o que começar. No lar, aproximação com irmãos ou pais. No amor, expectativas relacionadas a encontros.

Sagitário

Faça seus planos, analise e medite. Mas atenção: não misture assuntos de ordem financeira com relacionamento: isso poderá lhe trazer prejuízos. Na saúde, beba mais água. No amor, acredite nos sentimento de seu par. Para quem está só, dê chance para o romance.

Capricórnio

Os resultados podem demorar, mas virão com certeza e o trabalho trará frutos e recompensas. Os astros recomendam que tenha atenção com sua organização pessoal, cuidado para não perder objetos ou documentos ao longo do dia. No amor, promessa de relacionamento amigo e dedicado a caminho.

Aquário

Na vida profissional podem surgir ainda convites para ingressar em algum projeto interessante, aproveite! Nas finanças, seja prudente com os gastos. Saúde boa. No amor, o planeta Vênus traz atração e paixão para sua vida, mas também acentua o ciúme nas relações.

Peixes

Tenha paciência que tudo “entrará nos eixos”. Não force a barra em nenhuma situação. Deixe as coisas fluirem naturalmente, sem medo, e terá a recompensa que merece. No amor, quem tem par, esgote todos os recursos para se entender com a pessoa amada. Quem está só, promessa de encontro feliz e caloroso.

Horóscopo nascido em 13 de fevereiro de 2020

Os nascidos a 13 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. São esquisitos, criativos e inteligentes. Estão sujeitos a emoções mórbidas e viverem sob impulsos incontroláveis. Precisam de uma boa formação espiritual ou religiosa, familiar e social, para que possam se tornar equilibrados e conscientes. Muitos apreciam a solidão e podem ser celibatários pela própria opção. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. A soma dá o 6, de Vênus, que os tornam sensíveis e afetivos, voltados também para as Artes e as coisas de bom gosto, bem como à Estética, à Beleza, mas que é problemático e dramático nas coisas do amor.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Behael, que influi sobre a saúde de uma forma positiva. Ele cura também as doenças e confere longa vida, para os que seguem bons preceitos e respeito ao seu corpo e à sua mente. Atua sobre o amor entre pais e filhos e é incentivador da união da família. Faz os filhos obedientes e os pais generosos, dedicados e eficientes.