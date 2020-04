Horóscopo e anjo do dia 10 de abril de 2020

ÁRIES

Os astros despejam excelentes energias neste feriado e você pode esperar uma sexta-feira das mais positivas. A Lua, em sintonia com Júpiter e Plutão, dá sinal verde para realizações, metas e negociações. No amor, se estiver de olho em alguém, talvez seja melhor dar um tempo para ter certeza se realmente é paixão ou amizade.

TOURO

A Lua fica em paz com os astros, realça o clima de harmonia e o feriado tem tudo para ser do jeitinho que você espera. Hoje não vai faltar habilidade para enxergar as coisas de forma mais profunda e sua autoconfiança aumenta. Mudanças internas tendem a acorrer e poderão ativar o desejo de fazer algo novo, especialmente nos assuntos de trabalho. Na troca de mensagens e nos contatos com amigos, alguém pode aproximar você de uma pessoa capaz de te inspirar paixão.

GÊMEOS

Se depender das estrelas, seu feriado será repleto de alegrias. O dia promete ser inspirado em suas atividades, isso porque a Lua muda de signo, entra em Sagitário e deixa o seu astral nas alturas. Cuidados com a saúde e a beleza em alta: sexta-feira é dia de Vênus e o astro do amor passeia pelo seu signo solar, tornando seu jeito ainda mais encantador, atraente e sedutor.

CÂNCER

Sextou com feriado e novidades da Lua, que hoje se despede da sua 7ª Casa e ingressa na área mais misteriosa do Zodíaco. É um momento de renovação e você pode se valer da sua vitalidade mental abundante para fazer com que uma ideia ou projeto que sempre desejou tocar ganhe forma, fique mais consistente e tenha boa organização. No lado afetivo, os astros conspiram a favor da paixão.

LEÃO

Apesar de ser feriado, poderá resolver pepinos em casa ou contratar um bom profissional para solucionar algum problema em sua moradia. Nos assuntos do coração, há chance de se apaixonar por alguém que entenda sua maneira de pensar e se afina muito com a sua energia emocional. Com sua alma gêmea, chegou a hora de você dar uma atenção maior ao relacionamento e valorizar as coisas que os dois mais curtem.

VIRGEM

A Lua espalha ótimas vibrações nesta sexta e anuncia um feriado agradável para o seu signo. A timidez virginiana vai dar um tempo e os períodos da manhã e da tarde serão excelentes para você interagir, trocar ideias, mensagens e conversar com quem convive. Na paquera, pode atrair o interesse de uma pessoa séria, observadora e de olhar penetrante.

LIBRA

Sua capacidade de realização se fortalece neste dia e, apesar de ser feriado, você pode descobrir maneiras eficientes de lidar com as finanças e até ampliar seus ganhos. Nas metas que avalia para o setor profissional, há uma abertura surgindo que irá de encontro à sua vocação e missão. Esqueça o amor idealizado e perfeito: é o momento de buscar alguém que lhe faça sorrir e ver a vida com otimismo.

ESCORPIÃO

A Lua está em ritmo de despedida, mas manda poderosas energias antes de dizer tchauzinho para o seu signo. Numa boa com os astros, ela promete um feriado animado e produtivo, indicado para você cuidar de todos os seus interesses e ainda começar algo diferente. Na paixão, seu carisma fica em evidência e você pode se entusiasmar numa paquera com alguém envolvente.

SAGITÁRIO

O jeito extrovertido e sociável do seu signo pode não ficar tão evidente ao longo do dia, mas você terá muita percepção e esperteza para resolver problemas e imprevistos. Assunto financeiro que estava em suspenso poderá caminhar melhor, sobretudo no período da manhã. É hora de abrir espaço para conhecer outras pessoas e, quem sabe, atrair uma nova paixão.

CAPRICÓRNIO

O feriado chega com boas perspectivas e mais proteção para os seus ideais. Os contatos e as conversas com pessoas queridas devem te fazer muito bem. À tarde, será um momento oportuno para organizar sua vida financeira. Não faltarão opções para curtir junto da sua cara-metade e o importante é que os desejos dos dois sejam atendidos.

AQUÁRIO

Sextou com feriado e indicações positivas das estrelas para você conseguir algo que ambiciona. A Lua atravessa os graus finais da sua 10ª Casa, elevando seu lado batalhador e sua habilidade para vencer desafios. Há chance de solucionar algum assunto que vinha te incomodando, inclusive com auxílio de uma pessoa que não quer aparecer. Na paixão, talvez esteja com o coração dividido entre dois amores e precise decidir.

PEIXES

Você vai contar com muita intuição, vivacidade e energia, qualidades que poderá aplicar sabiamente em seus relacionamentos e em suas atividades neste feriado. As necessidades alheias também estarão em seu foco e a vontade de ajudar o próximo deve falar mais alto. Na paquera, aquela paixão secreta poderá se revelar.

Horóscopo nascido em 10 de abril

Os nascidos a 10 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Aquário. São ativos e dinâmicos, espertos e meio descontrolados. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 11, formado de 1 em dobro. Trata-se de número nobre, que confere inteligência privilegiada, espírito moderno e atualizado, voltado para as ciências e a evolução do homem, enquanto ser cósmico. Mas em sua face negativa pode ser cruel e vingativo.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 10 de abril é Ieiaiel, que leva a obter boa fama, fortuna, riquezas e bens dos mais variados. Faz descobrir coisas incomuns e conquistar fama e sucesso com isso. Protege as viagens e excursões marítimas. Protege e defende de tempestades e naufrágios. Dá ideias liberais e faz participar de atos de filantropia.