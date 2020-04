Horóscopo e anjo do dia 1 de abril de 2020

Áries

A energia astral de hoje está disponível para você cuidar do seu cantinho, organizar a casa e concluir tarefas pendentes. Se busca oportunidades na vida profissional, fique de antena ligada, pois uma porta poderá se abrir. Pode se envolver com alguém que partilhe os mesmos ideais.

Touro

Convém começar o dia e o mês com um pouco mais de foco em seus interesses e explorar a paciência do seu signo para melhorar as relações pessoais. Talvez precise aperfeiçoar sua forma de se expressar, buscar novos aprendizados e ajudar alguém do seu convívio. Nos assuntos do coração, colega de estudos ou de trabalho poderá despertar seu interesse.

Gêmeos

A Lua entra na fase Crescente em sua Casa da Fortuna e coloca os assuntos materiais em evidência, só que o momento não é indicado para compras por impulso. Procure poupar e guarde seu dinheiro para realizar um sonho. Na paixão, há possibilidade de se envolver com alguém que tem potencial para ser sua alma gêmea.

Câncer

A Lua circula em seu signo, mas se desentende com o Sol nas primeiras horas do dia e pede mais atenção com as oscilações de humor e os sentimentos exacerbados. Concentre-se nas decisões que favoreçam seu aperfeiçoamento, foque nos estudos e na aquisição de informações que ajudem a expandir seus horizontes. Na vida amorosa, há chance de se aproximar de alguém que conhece e admira.

Leão

Hoje é o Dia da Mentira, mas seu signo estará interessado na verdade. Novas alianças e parcerias poderão trazer bons estímulos, ainda mais em sua profissão. Cuide de sua saúde e concentre-se em dietas saudáveis: fuja das alternativas rigorosas e restritivas. Na paixão, afinidades de gostos e ideias podem intensificar o clima de atração com alguém.

Virgem

Momento para fazer fluir ideais que congregam pessoas, atividades para fazer em grupo, bem como ajudar em determinados assuntos da comunidade. Busque opiniões e apoio alheio para prosseguir com seus projetos. No amor, talvez seja a hora de colocar um ponto final naquele envolvimento que não evolui: olhe mais ao redor e conscientize-se de que a fila anda.

Libra

Ao longo do dia, sua atenção estará voltada para o seu desempenho profissional e você poderá organizar tudo detalhadamente. Dedique um pouco mais de tempo aos cuidados com seu corpo e sua saúde, exercitando-se regularmente. Momento positivo para paquera, mas deixe as coisas caminharem no seu próprio tempo, especialmente neste período que demanda mais cuidado e atenção por conta do coronavírus.

Escorpião

No decorrer dessa quarta, é provável que suas funções e atividades levem você a se abrir mais e se relacionar com pessoas fora de seu círculo íntimo, mesmo que de forma virtual. Respire fundo, procure reciclar seus contatos e permita-se viver novas experiências. Há tendência de se deixar levar por uma paixão romântica.

Sagitário

Altos e baixos podem marcar presença até a metade da manhã e a dica das estrelas é fazer tudo com um pouco mais de tranquilidade: não se afobe nem tente resolver as coisas em um só tempo. Um ligeiro descompasso entre Sol e Lua pede que exija menos de você e confie mais em seus talentos. Nos assuntos afetivos, poderá tomar a iniciativa e convidar quem paquera para sair.

Capricórnio

O ambiente doméstico pode ficar um tanto tumultuado no início do dia e vai exigir uma dose extra de resiliência e compreensão. Tente se colocar no lugar dos outros e entender as coisas pela ótica alheia: é hora de exercitar sua empatia. Paixão com novidades: há grandes chances de começar um amor com sabor de aventura.

Aquário

Guarde as novidades sobre seu trabalho a sete chaves, divulgando apenas quando já estiverem concretizadas. Setor afetivo movimentado, podendo até ser alvo do interesse de mais de uma pessoa: o coração aquariano talvez enfrente alguns dilemas. A dois, fique de olho para não deixar a monotonia tomar conta.

Peixes

A Lua muda de fase e ingressa no ciclo Crescente às 7h23 e essa transição acontece bem no seu paraíso astral. Evite gastar com bobagens e não se iluda muito com as aparências. No período da tarde, Mercúrio ativo no seu signo favorece a usar mais a razão que a emoção. Assuma seu lugar no mundo e orgulhe-se dos seus feitos. No amor, poderá seduzir alguém com sua conversa inteligente e capacidade de ouvir.

Horóscopo nascido em 1 de abril

Os nascidos no dia 1 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Touro. São sociáveis, festeiros e apreciam as artes; o canto e a música em especial. São persistentes e teimosos, obstinados e reacionários. Podem trabalhar e ganharem muito dinheiro pelos seus próprios esforços e méritos. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 2, número da Lua, que simboliza a mãe e as raízes, a terra natal e as origens, a memória, as lembranças e recordações, o passado, a saudades e a melancolia. Mas por outro lado, simboliza também a leviandade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é YEIAZEL, que dá facilidade para aprender e guardar tudo o que se estuda. Leva marido e mulher se entenderem e se reconciliarem, quando estão magoados ou rompidos. Em geral dá o dom de consolar e de confortar os que estão com problemas, sofrendo ou sendo provados na vida.