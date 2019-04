Horóscopo do nascido em 3 de abril

Os nascidos a 03 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Caranguejo. São sonhadores, românticos, apaixonados e poéticos. São grandes amorosos, que podem ter muitos amores e muitas conquistas, bem como envolvimentos fora do casamento, que causem muitos danos à vida conjugal e à família. Podem ser muito assediados e não resistirem a isso, criando problemas para si mesmos e para os outros também.

Seu número principal é o 04, número de Urano, que os fazem modernos e muito incompreendidos, criticados e perseguidos. Gostam de tudo o que está ligado à tecnologia da informática, da telefonia, da aviação e outras. Gostam de lidar e de trabalhar com veículos de qualquer natureza, máquinas e aparelhos de precisão. No lado negativo, altera o sistema nervoso com facilidade, podendo levá-los à raiva e à crueldade, quando saem do sério.