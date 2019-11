Horóscopo do dia

Áries

Você vai se aproximar de quem tem ideias parecidas com as suas. Os estudos estarão favorecidos: aprenda tudo que puder. No romance, valorize as afinidades, sem perder tempo com discussões. Palpites: 54, 27 e 36. Cor: vermelho.

Touro

O céu envia ótimas vibrações para quem vai iniciar um novo trabalho ou para quem tem vontade buscar outro emprego. A vida a dois ganha mais intensidade. Palpites: 55, 19 e 91. Cor: vermelho.

Gêmeos

Somar forças continua sendo a indicação dos astros. E você terá muita sorte para atrair pessoas certas que te ajudem. É uma boa época também para encontrar um novo amor e iniciar um romance. Palpites: 02, 11 e 92. Cor: branco.

Câncer

Cuidar da saúde deve estar entre as suas prioridades. No trabalho, pode ter boas oportunidades, mas terá muitas tarefas: dedique-se para deixar tudo em dia. Há sinal de atração por alguém conhecido. Palpites: 30, 84 e 75. Cor: roxo.

Leão

Lua e Júpiter no seu paraíso astral lhe darão sorte em tudo. O trabalho vai fluir bem e você terá solução para qualquer situação. A dois, não faltarão carinho e paixão. Só não deixe o papo virar desavença. Palpites: 76, 13 e 85. Cor: azul.

Virgem

No emprego, use a experiência que adquiriu em serviços anteriores para agilizar as tarefas e se destacar. Seu signo está mais caseiro e pode faltar pique para sair e paquerar. Palpites: 05, 41 e 32. Cor: amarelo.

Libra

Você terá muita facilidade para negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Seu jeito extrovertido também fará sucesso na paixão: escolha o alvo e invista. Já a dois, resolver tudo com diálogo. Palpites: 60, 51 e 06. Cor: rosa.

Escorpião

Terá que agir e batalhar se quiser ver o resultado no bolso. Paixão proibida pode ficar irresistível. Mas seu coração quer segurança, então, só insista se estiver feliz. União estável com boas conversas. Palpites: 79, 97 e 52. Cor: branco.

Sagitário

Será mais fácil mostrar o seu valor e atrair aliados para os seus projetos. Se você está livre, anime sua vida social e convide a turma para sair. A dois, vai ser fácil mostrar porque o par escolheu você. Palpites: 62, 89 e 98. Cor: marrom.

Capricórnio

No trabalho, você pode se sentir mais cansado(a). Respeite seus limites. Romance com colega deve ser mantido em segredo por um tempo. Cuidado com desconfianças na relação. Palpites: 45, 36 e 27. Cor: pink.

Aquário

Você pode ter ideias incríveis e inovadoras ao longo do dia. Vai pensar no futuro e pode definir metas muito importantes. Na união, sejam companheiros e confidentes um do outro. Palpites: 55, 46 e 91. Cor: amarelo.

Peixes

Seu foco está na carreira e você vai se sentir mais confiante para investir em suas ambições. Seu charme pode atrair alguém que é muito cobiçado. Na união, invistam nos projetos do casal. Palpites: 83, 74 e 02. Cor: marrom.