Horóscopo do dia

Áries

Ótimo astral para dar uma guinada na sua carreira e lutar por mudanças e melhorias. Os astros prometem fortes emoções na conquista e no romance e desejos à flor da pele! Palpites: 97, 34 e 70. Cor: lilás.

Touro

A cooperação continua favorecida e você deve somar forças para cumprir tarefas. Todos ganharão se investirem na troca de ideias. União e intimidade recebem ótimos estímulos. Sintonia de corpo e alma! Palpites: 71, 89 e 08. Cor: preto.

Gêmeos

Seu dia pode começar com imprevistos e mudanças no trabalho, mas tudo indica que serão coisas positivas. Convívio com colega pode despertar novos sentimentos e render um romance. Palpites: 18, 63 e 99. Cor: vermelho.

Câncer

Palavras e atitudes gentis ajudarão você a conseguir tudo que quiser. Charme e carisma também vão atrair inúmeros admiradores na paquera. Há boas chances de se encantar e iniciar um namoro. Palpites: 01, 82 e 55. Cor: branco.

Leão

Você pode tomar decisões importantes para o lar e a família. No trabalho, terá chance de retomar um antigo projeto ou se destacar com a sua experiência. A dois, revele seu lado mais romântico. Palpites: 83, 02 e 29. Cor: branco.

Virgem

Você vai chamar a atenção de chefes e colegas ao dar sugestões e defender suas ideias. Se você está a fim de alguém, que tal abrir seu coração? Converse mais com quem ama. Palpites: 12, 93 e 57. Cor: roxo.

Libra

Pode lucrar com algo que já faz como passatempo. No campo afetivo, você saberá bem o que quer e vai deixar isso claro a quem se aproximar. Não seja tão controlador(a). Palpites: 13, 85 e 49. Cor: cinza.

Escorpião

No trabalho, seja gentil e escolha as palavras certas para vender seu peixe. Aposte no seu bom gosto para agradar a clientela. Seu jeito sincero e romântico fará sucesso no amor. Controle o ciúmes. Palpites: 68, 23 e 41. Cor: amarelo.

Sagitário

Evite confiar demais nas pessoas hoje, é melhor agir sozinho(a). Vai ser difícil resistir aquela paixão proibida. Na relação, busque privacidade, estimule o diálogo e não dê espaço para desconfianças. Palpites: 69, 15 e 78. Cor: rosa.

Capricórnio

Talvez prefira agir sozinho(a) para ter mais liberdade e conseguir o que quer. Há grande chance de perceber que uma amizade está se transformando em amor. Troque confidências com seu bem. Palpites: 52, 07 e 61. Cor: branco.

Aquário

Dê ideias e prove sua competência com talento e dedicação. Há chance de romance com colega ou alguém influente. Na vida a dois, vai encantar o par com sua força e determinação. Palpites: 98, 62 e 53. Cor: marrom.

Peixes

Seu interesse pelo trabalho vai atrair a atenção dos chefes. Namoro a distância ou com alguém que vem de outra cidade recebe bons estímulos. Na união, valorize as afinidades e faça planos com seu bem. Palpites: 99, 81 e 90. Cor: pink.