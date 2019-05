Horóscopo do dia 30 de maio de 2019

Áries

Você vai esbanjar disposição, mas tente manter o foco para dar conta de tudo o que precisa fazer. Pode ter boas notícias com grana. A vida amorosa ganhará mais estabilidade.

Touro

Vai sobrar disposição para correr atrás do que deseja, especialmente no trabalho. Pode surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro. Contato com alguém que mora longe animará a paquera.

Gêmeos

Se precisar de um tempinho para repensar algumas coisas, respeite esse momento. O astral é favorável para melhorar as finanças. A tentação de um lance proibido anima a conquista.

Câncer

No serviço, é melhor não confiar demais nos colegas nem compartilhar seus planos. Vale a pena cuidar do seu corpo e se livrar de alguns hábitos ruins. Boas surpresas na paquera.

Leão

Você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito. Aproveite para mostrar seu lado comprometido e responsável. Os amigos podem se intrometer na conquista.

Virgem

Embora sua ambição esteja em destaque, pode ser preciso uma dose extra de dedicação para conseguir o que deseja. Paquera com alguém que mora longe tem tudo para ser um sucesso!

Libra

Bom dia para tomar decisões importantes. Um ciclo pode chegar ao fim, mas isso é necessário para que possa viver novas experiências! O desejo incendeia os momentos de intimidade!

Escorpião

Pode ser necessário fazer ajustes no orçamento de casa. Você vai chegar mais longe se unir forças com os colegas de trabalho. Boas energias na paquera: você pode assumir compromisso agora.

Sagitário

O trabalho pode exigir mais dedicação da sua parte. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para dar conta de tudo. Dê atenção à saúde. A dois, melhor deixar as diferenças de lado.

Capricórnio

Deve surgir oportunidade de assumir um serviço extra. Confie em sua intuição para evitar pessoas falsas no trabalho. Na paquera, pode se tornar o centro das atenções.

Aquário

No trabalho, você vai se sair melhor cuidando de tarefas rotineiras. Seu bom-senso está em destaque e alguém do serviço pode pedir conselho. Programa caseiro com seu bem ajuda a espantar o ciúme.

Peixes

Você pode receber uma mãozinha da família se está em busca de um novo emprego. Procure animar a vida social e conhecer novos lugares interessantes. Astral mais divertido com quem ama.