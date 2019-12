Horóscopo do dia 3 de dezembro de 2019

Áries

Dia intenso no trabalho. Poderá pensar novos projetos e fazer novos contatos. Emocionalmente, talvez esteja mexido, mas tente retomar o controle. Poderá conhecer alguém com uma visão realista da vida. Palpites: 28, 82 e 91. Cor: branco.

Touro

Se seus projetos não estão andando como esperado, esse é o momento para ajustá-los. Ouça o que seu coração diz. Disposição para fazer exercícios físicos. Pode rolar uma paquera com alguém de longe. Palpites: 20, 11 e 47. Cor: prata.

Gêmeos

Criatividade em alta aproveite! Caso surjam problemas, conseguirá resolver. Boa disposição para iniciar dietas e fazer exercícios. Se tem um amor, entenderão e resolverão suas diferenças tranquilamente. Palpites: 66, 12 e 75. Cor: dourado.

Câncer

Os astros favorecem que sua atenção esteja mesmo nos assuntos de fim de ano, provas e estudos, festas ou férias. No meio disso tudo poderá tomar a iniciativa e convidar seu(ua) pretendente para sair. Palpites: 13, 67 e 40. Cor: verde.

Leão

Momento para quem quer mudar de ramo ou rotina. Bom astral para quitar dívidas, reformar a casa ou buscar nova fonte de renda. A relação deve estar passando por um momento calmo e prazeroso. Palpites: 14, 41 e 32. Cor: rosa escuro.

Virgem

Dia favorável para fazer parcerias, atender clientes e fechar acordos. A bondade te trará crescimento. Pratique exercícios nos momentos do dia que puder. Aquela paquera despojada pode virar namoro. Palpites: 78, 69 e 15. Cor: verde.

Libra

O dia pede mais recolhimento e reflexão. Olhe para si e poderá encontrar as respostas para suas dúvidas. Nas finanças, veja onde pode poupar. A paquera pode rolar enquanto faz uma atividade de rotina. Palpites: 70, 07 e 61. Cor: rosa claro.

Escorpião

Se tem um jeito recatado, Marte vai te ajudar a se expressar melhor. Invista em ideias prósperas, busque parcerias e faça cursos. Mudanças positivas a dois, o período será de romance e confiança. Palpites: 62, 17 e 98. Cor: verde-escuro.

Sagitário

Gastos imprevistos e apetite estarão acentuados. Bom momento para quem trabalha com assuntos sigilosos ou em ambientes isolados. Casados contarão com muita sintonia, se entendendo apenas pelo olhar. Palpites: 63, 72 e 90. Cor: vinho.

Capricórnio

Sua disposição para o trabalho está em alta e pretende chegar ao final do ano zerando as pendências. A mente está ágil e consegue ver onde precisa melhorar. Poderá conhecer uma paixão em momento de lazer. Palpites: 55, 28 e 73. Cor: amarelo.

Aquário

Autônomos e profissionais liberais poderão ter um bom desempenho, principalmente em novos projetos. Evite empréstimos a amigos. Que tal uma visita ao médico? Talvez um admirador anônimo se revele. Palpites: 20, 74 e 92. Cor: lilás.

Peixes

Sua mente vai viajar enquanto as tarefas esperam ser feitas. Aproveite essa energia para curtir eventos sociais e participar de atividades em grupo. Durante essas saídas poderá conhecer alguém interessante. Palpites: 48, 30 e 03. Cor: azul-escuro.

Horóscopo nascido em 3 de dezembro

Os nascidos no dia 3 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Peixes. São românticos e sentimentais, sonhadores e poéticos. Gostam da Literatura, da poesia, da música e das artes em geral. Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que se completam pela sua natureza masculina e feminina. A soma dá o 3, de Júpiter, que leva à cultura e ao conhecimento, que lhes confere espírito de fraternidade e generosidade. Mas por outro lado, leva a vida dupla na área sentimental, nos relacionamentos amorosos, quando outros fatores contribuem para isso.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ieiazel, que tem domínio sobre os escritos e a literatura, assim como a imprensa e as livrarias, gráficas e editores. Protege os homens de letras; poetas, escritores e artistas. Faz gostar de desenhos, pinturas a óleo, artes e ciências em geral. Faz ser inventivo e original.