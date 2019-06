Horóscopo do dia 25 de junho de 2019

Áries

Profissionalmente, você deseja alçar vôos mais altos, mas talvez precise de um pouco mais de tempo ou de conhecimento. Se já tiver compromisso, observe os sinais que seu amor lhe envia.

Touro

Espere proteção se lida com cuidados físicos, psicológicos, e área infantil. Na paquera, deve conhecer alguém que lhe dê a sensação de reencontro, como se vocês já tivessem se conhecido em outra vida.

Gêmeos

Quem atua com vendas, atende clientes ou lida com questões relacionadas à Justiça vai notar que os negócios irão fluir melhor. Confie mais no(a) amado(a), abra seu coração e ouça seus conselhos.

Câncer

Sua atenção estará focada no trabalho. Na paquera, repare em pessoas mais velhas, discretas ou que já tenham manifestado interesse por você. Cultive emoções positivas!

Leão

Na profissão, talvez precise aprender mais sobre seu ofício ou melhorar suas ideias antes de colocá-las em prática. Na vida a dois, auxilie sua cara-metade e permita que ela ajude você também!

Virgem

Serviços ligados a casa, planejamento, ensino e divulgação de ideias estarão favorecidos. No trabalho, evite que laços de amizade interfiram nas suas decisões. O romance fica cada vez mais forte.

Libra

O ambiente profissional estará movimentado. Aguarde as coisas se assentarem antes de tomar decisões. Se estiver só, poderá começar um relacionamento que te ensinará coisas novas, como o desapego.

Escorpião

O dia estará favorável para resolver problemas, zerar a pilha de trabalhos pendentes e lidar bem tecnologia. Talvez sinta atração por alguém que dá aulas ou é especialista em algo.

Sagitário

Boas oportunidades para quem trabalha no setor de alimentos, ensino, terapia ou saúde. A sorte está no ar para quem procura sua cara-metade. Entre os lençóis, espere novidades.

Capricórnio

No serviço, poderá colocar em prática boas soluções. No romance, a dica é sair da rotina, mesmo que seja passeando, na companhia de filhos ou crianças da família. A noite pede troca de carícias.

Aquário

Poderá descobrir qualidades, que impulsionarão seu progresso no emprego. Talvez encontre um novo amor enquanto estiver fazendo algo corriqueiro, como ir ao supermercado ou usar transporte público.

Peixes

A boa sorte estará a seu lado e se surgir alguma dificuldade, poderá ser superada com bom humor e criatividade. Está só? Então, prepare-se para conhecer alguém que irá estimular suas iniciativas.

Horóscopo nascido em 25 de junho

Os nascidos a 25 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade em Aquário. São tímidos e reservados, esquisitos e de comportamento imprevisível. Vivem mais para os outros do que para si mesmo. Seu número principal é o 29, cuja soma dá o 11, um número especial que nomeia os originais, diferentes, independentes e idealistas.

Anjo do dia

O anjo de hoje é Nith-haiah, que leva a obter sabedoria e a conhecer mistérios ocultos com facilidade. Faz ter revelações em sonho e leva à prática da magia branca. Possuem dons que podem ser usados em favor de terceiros. Faz descobrir segredos e esclarecer mistérios.