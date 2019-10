Horóscopo do dia 22 de outubro de 2019

Áries

À tarde, será mais fácil enfrentar os desafios. Você vai esbanjar charme e simpatia, mas pode colocar tudo a perder com cenas de ciúme e possessividade. Segure a rebeldia, Áries! Palpites: 71, 44 e 17. Cor: verde-escuro.

Touro

Você pode enfrentar alguns desentendimentos pela manhã. Converse e esclareça as coisas. Trabalhar em equipe será uma ótima opção. Muita harmonia na união. Prefira programas caseiros. Palpites: 00, 45 e 81. Cor: vinho.

Gêmeos

Gastos inesperados podem afetar seu humor, mas procure manter a calma. À tarde, você pode ter boas ideias para resolver os problemas. Vai ser fácil puxar papo e se aproximar na paquera. Palpites: 73, 46 e 37. Cor: amarelo.

Câncer

Tensões podem rondar a família no início do dia e isso exigirá jogo de cintura. Atenção às oportunidades de ganhar dinheiro. A dois, demonstre todo seu amor e carinho, mas sem cobranças. Palpites: 56, 83 e 47. Cor: creme.

Leão

Há risco de se aborrecer com fofocas ou intrigas de alguém. A Lua vai renovar suas energias à tarde e você vai se sentir muito mais poderoso(a). Aposte na sua naturalidade para atrair quem deseja. Palpites: 21, 93 e 57. Cor: azul.

Virgem

O apoio de amigos será importante, mas evite misturar amizade e dinheiro. À tarde, prefira trabalhar só, no seu canto. No amor, boa época para se declarar ou mesmo falar em compromisso. Palpites: 58, 76 e 13. Cor: creme.

Libra

Talvez você tenha que cumprir uma tarefa que não está muito a fim. Pode fazer boas parcerias à tarde. Cuide bem de quem ama, mas sem sufocar o par com cobranças. Palpites: 86, 77 e 50. Cor: preto.

Escorpião

Fique de olho em uma oportunidade de promoção e deixe claro o seu interesse. É grande a chance de se apaixonar, mas cuidado com ilusões. No romance, respeite as diferenças sem rebeldia. Palpites: 69, 60 e 24. Cor: prata.

Sagitário

Cuidado para não se desentender com amigos. Bom astral para investir em cursos profissionalizantes. Namorar escondido pode ser muito excitante. Troque confidências com seu bem. Palpites: 52, 07 e 97. Cor: lilás.

Capricórnio

Cuidado com o desejo de jogar tudo para o alto. Pode ter ganhos e gastos inesperados. A Lua acentua seu poder de sedução, o que deve estimular bastante as paqueras e a vida a dois. Palpites: 53, 89 e 98. Cor: preto.

Aquário

Boa fase para investir em promoção ou aumento de salário. O desejo de encontrar sua alma gêmea deve aumentar. No romance, a Lua promete mais companheirismo. Não aceite intromissões. Palpites: 00, 81 e 63. Cor: vermelho.

Peixes

Bom astral para ir ao médico, fazer exames de rotina e iniciar uma dieta mais saudável. Seu poder de sedução está intenso e se dará bem na paquera. Desejos à flor da pele. Palpites: 28, 91 e 82. Cor: vermelho.

Horóscopo nascido em 22 de outubro

Os nascidos em 22 de outubro são do signo de Libra. Você é governado por Saturno e Vênus e surgem assuntos em sua vida sobre atração, magnetismo, sedução e tentação. Com frequência, em qualquer caso, surge uma crise inevitável quando você vive uma situação romântica. Quem nasce neste dia exerce grande controle sobre suas emoções e tem capacidade de manipular os sentimentos dos outros.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Gabriel, ele ajuda a confundir os maldosos e libertar dos vínculos com as pessoas que querem oprimir aos outros. Gabriel protege todos que recorrem à verdadeira luz. Ele domina a vitória e a paz e influencia as pessoas a terem força, energia, talento e segurança em todas as atividades que serão desenvolvidas.